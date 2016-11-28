香港《经济日报》：深港通将通“跷跷板”效应待破

（11月28日社评）

深港通下周一开通，可预料相当时间内，因参与的外资不多，深港通将如沪港通般，在中港两地股市中主要起「跷跷板」效应。要待内地股改成功，外资热衷投资，届时便开花结果。

中证监与香港证监上周五晚公布，下周一（12月5日）深港通通车。在沪港通开通了两年，早已累积足够经验在深港股市之间复制，但深港通亦要下周才能通车，主要拦阻应是去年中内地暴力救市后，金融市场既需休养生息，中央亦要审视金融安全，再加上或要先待今年10月人民币加入国基会（IMF）的特别提款权（SDR）货币篮子，故姗姗来迟。

市场现在关注的是在近期人民币持续贬值的预期下，内地民众将借深港通的渠道，将手上人民币转为港元资产保值，故南下北水或将较南水北上汹涌，由于沪港通亦有此趋势，故若出现此现象并不出奇。而由于深港通资金管道密封，中央亦不用忧心会沦为内地走资漏洞。

其实更值得关注的，是沪港通的「跷跷板」效应，亦势将在深港通上出现。所谓跷跷板效应，是指在中港股市连通下，A股升，资金便经渠道投向内地股市；港股升，资金由内地便转为投向H股，出现一边高便另一边低现象，而较少两者齐升。

究其底因，分析多认为是国际资金投入内地股市仍然有限，故沪港通主要资金是内地或本港，在两地股市之间游走甚或对冲，而非一起水涨船高。更深层原因，则是内地股市仍未能赢得国际投资者信心，此包括内地上市企业的公司管治质素、内企的透明度、内地股市的监管水平、投资者保障，以至中央对股市的政策，例如去年中的暴力救市涉及不少行政强制措施，更令外资担心投资内地股市，要面对太多陌生的不明朗因素。

此亦见于国际投资者认可的指数如MSCI新兴市场指数，均极有兴趣纳入A股以分享内地经济与股市发展的红利，但仍小心翼翼。始终这些指数涉及很多长綫机构投资者如退休基金，对尤其关乎行政手段的不明朗因素，持有相当戒心。

要突破这些障碍，打破「跷跷板」格局，关键仍是内地股市与监管改革，逐步赢取国际投资者的信心，一个重要指标，就是上述的国际通行指数纳入A股，届时国际资金将一步步通过沪港通与深港通，增持内地A股，沪港通与深港通政策便真正水到渠成。