香港《经济日报》：业绩好资金足 港股仍属健康牛

（8月1日社评）

美股连日破顶，港股昨亦创两年新高。面对环球股市不断破顶，究竟后市是否仍有力向上？还是位高势危？港股由于有基本因素支持，加上市盈率低，有利后市持续上升，仍属健康升市。

港股昨承接美股升势，一开市已突破27000点心理关口，在腾讯和友邦股价破顶后，汇丰业绩佳，令恒指增添动力，全日升1.28%，收报27323点。

港股这次升势，除受环球股市破顶的外围因素刺激外，还有着本身基本因素和资金因素支持。首先，蓝筹股业绩好，例如友邦盈利增加42%，而汇丰税前盈利增加46%，股息率逾5%，再加上回购股份，成了昨天升市动力。至于升势强劲的腾讯，市场估计盈利增长可达三成，持续高增长都支撑股价向上。而论经济基本面，之前外界担心中国经济在L形寻底，但上半年经济表现显示经济可能已开始筑底，支持中港股市。

此外，资金充裕也支撑大市。尽管美国联储局已加了多次息，并事先张扬即将缩表，但因低通胀令储局对加息问题放鸽风，12月可能不加息，令收水速度比原先预期慢。日本央行更加大放水，北水亦续南下，都利好港股。

反观美股处于历史高位，先前几个月的升势全靠科网股支撑，但最近公布第二季业绩却参差，如Facebook盈利续升，但亚马逊因大量增聘人手，影响盈利，Google母公司Alphabet除受反垄断案拨备外，流动广告平均点击收入更按年急跌23%，导致纳指升势受阻。

幸好与实体经济连系更深的传统上市公司，如麦当劳和Caterpillar的业绩胜预期，反映美国经济基本因素改善。再加上美元转弱，对麦当劳等跨国企业的海外盈利有较大影响，摩根士丹利指美元每跌1%，将令标普500公司盈利增加0.5%，而相关影响将于未来几个月浮现。

相对美股，港股的市盈率较平，风险也较低。道指的市盈率是18倍，标普500指数则是21倍，纳指是25倍；恒指的市盈率只有14倍，恒生国企指数更不足9倍。

港股7月份每日平均成交845亿港元，未算过分炽热，亦未陷入全民炒股阶段，而且有基本因素支撑，凸显港股仍处于健康牛市阶段。但投资者不能掉以轻心，始终环球股市瞬息万变，加上储局9月缩表的杀伤力难以预料，务必时刻提高警惕，并做好风险管理，才能把突如其来的冲击减至最低。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。