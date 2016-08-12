香港《经济日报》：深港通料好事近 机遇非止炒股

PIMCO预计今年中国有可能允许人民币自由浮动
PIMCO亚洲投资组合主管Luke Spajic在研究报告中称，中国已发现不可能同时实现三个目标：汇率稳定或固定，资本自由流动，以及货币政策独立。
（8月12日社评）
深港通再惹憧憬助港股恒指创今年新高，从时机与实际需要来看好事应近，短期料利好港股气氛。惟深港通若启动，更凸显中央对内地金融稳定回复信心，金融改革开放将重新起步。
中港对深港通开车齐「唱双簧」，除港交所行政总裁李小加指深港通「好事近」，内地传媒更指中证监已成立深港通专项小组，负责协调工作。的确，深港通很可能快有好消息，原因至少有二。
其一，时机接近。国务院总理李克强今年3月出席博鳌论坛时表明，将在今年内择机推深港通。而有关部门曾指，深港通由宣布到启动，或需要三至四个月时间作技术准备。若深港通要在今年年底前开通，近期应有好消息，安排才较稳妥。
其二，有实际需要。沪港通自2014年11月正式启动以来，内地资金南下明显较积极，在2,500亿元人民币的总额度中，现仅用剩491亿元人币，即总额度的不足两成。随着人币趋贬令内地投资者对境外投资兴趣上升，加上港股受惠热钱重返亚洲而转旺，现有沪港通额度恐将见底，有实际需要开通深港通，为内地资金有序南下提供新渠道、新额度。
深港通若成事，短期而言将利好港股，尤其近期港股走势明显转强，复加深港通推出的利好消息，应可进一步带动港股气氛。
惟中长期而言，对深港通的效应不宜过分憧憬。皆因从沪港通的经验看，内地投资者南下主要是「细水长流」，而非「爆买爆炒」，就算再开深港通，对提振港股整体交投以至个股股价，作用或仍有限。其实深港通的意义，并非仅股市投资机遇，更关键实是中央对内地金融稳定与开放的态度。自去年中A股泡沫急爆、8.11汇改更掀金融大震荡后，中央求稳至上，遂放慢金融改革与开放步伐，先疗伤固本，包括深港通在内等改革亦受阻。
若中央允推深港通，意味中央对内地金融稳定恢复信心，除认为A股经一年多疗伤已逐步康复，可迎接深港通等股改考验，更感内地金融现况可承受对外开放重新起步的冲击。
只要深港通运作平稳顺畅，中央很可能续有序稳推其他股改、金改措施，以配合供给侧改革助经济结构调整，以至透过进一步的开放，促内地金融发展更趋市场化、规范化，香港作为协助内地改革开放的国际金融中心角色，将有更多新机遇。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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