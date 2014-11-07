香港《明报》：学联务实求见京官 望董建华出手襄助

（11月7日社评）

学联筹谋到北京，最新取态是期望前任特首董建华做中间人，安排他们与处理政改的官员会面，讨论政改事宜。占领运动以来，学联与学民思潮（下称「双学」）以运动领导者自居，听不进其他意见，今次学联上京的考虑，是由「以我为主」转为顾及客观实际的做法。学联这个务实转軚，不宜忽视，期望董建华与中央积极回应，透过与学联接触，争取占领运动最终得以和平解决。

关于去北京，学联原拟以闯关方式前往，点名要见总理李克强，并暗示会在亚太经合会议（APEC）开会期间成行，认为届时各国领袖云集北京，在各国传媒环伺下，客观情势会对中央构成压力。

学联向董建华寻求协助，可说选对了人。全国人大常委会8．31 决定之后，董建华曾经两次召开记者会。董建华虽然支持人大决定，不认同学生作为，但是他在两次记者会都无片言只语批评学生，反而尽显爱护之意。

董先生对学联的求助，大家寄以厚望。目前的局面是相争不如相见，董先生或许可以从这些角度思考，以中间人身分居中协调安排。

学联在访京一事的务实取态，若能有更深层发展，则让人看到学联的成长和成熟，使人欣慰。学联的人应该拿出勇气，面对市民，若他们论理说道颠三倒四，扭横折曲，沦为政客一族，则纯洁的学生运动就被玷污了。学联对自己须诚实，向市民更要负责，即时退场，还路于民，这才是成熟、务实而负责任的做法。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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