香港《明报》：学联务实求见京官 望董建华出手襄助

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（11月7日社评）
学联筹谋到北京，最新取态是期望前任特首董建华做中间人，安排他们与处理政改的官员会面，讨论政改事宜。占领运动以来，学联与学民思潮（下称「双学」）以运动领导者自居，听不进其他意见，今次学联上京的考虑，是由「以我为主」转为顾及客观实际的做法。学联这个务实转軚，不宜忽视，期望董建华与中央积极回应，透过与学联接触，争取占领运动最终得以和平解决。
关于去北京，学联原拟以闯关方式前往，点名要见总理李克强，并暗示会在亚太经合会议（APEC）开会期间成行，认为届时各国领袖云集北京，在各国传媒环伺下，客观情势会对中央构成压力。
学联向董建华寻求协助，可说选对了人。全国人大常委会8．31 决定之后，董建华曾经两次召开记者会。董建华虽然支持人大决定，不认同学生作为，但是他在两次记者会都无片言只语批评学生，反而尽显爱护之意。
董先生对学联的求助，大家寄以厚望。目前的局面是相争不如相见，董先生或许可以从这些角度思考，以中间人身分居中协调安排。
学联在访京一事的务实取态，若能有更深层发展，则让人看到学联的成长和成熟，使人欣慰。学联的人应该拿出勇气，面对市民，若他们论理说道颠三倒四，扭横折曲，沦为政客一族，则纯洁的学生运动就被玷污了。学联对自己须诚实，向市民更要负责，即时退场，还路于民，这才是成熟、务实而负责任的做法。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。