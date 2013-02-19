《信报》A股收市不红 无损反弹基调

（2月19日社评）

中国A股蛇年首个交易日高开低收,沪深股市同告下跌.在预期今年经济向好、换届政府深化改革并推动城镇化等政策因素支持下,市场充满期待,可惜收市告跌,却无损反弹基调.不过,由于经济增长动力的可持续性有反覆风险,加上通胀回升威胁,因而对股市年度走势变化,也不宜一面倒过于乐观.

自上证综指突破2,000点心理关口后,市场对A股走势改观.基于GDP去年四季度回升,全年增长达7.8%,优于预期,且估计今年GDP增长将超过8%,基本因素可望支撑企业盈利,的确有利股市发展.

然而,从经济发展风险的角度看,不排除股市走势出现显着的季度差异性.由于中国经济下行压力在去年第一季明显加剧,为了防止经济失速滑波,中央及地方纷纷推出一些基建投资加以刺激,这些项目经审批,很多到下半年陆续投入开工,项目投资达到真正刺激的高点,估计在今年夏季前后集中体现,令GDP增长动力在今年三、四季度相对充足,但年底能否持续显然有不确定性.

明显看到,中国GDP增速从2007年14.2%,下降到去年7.8%.2008-2009在4万亿元人民币投资刺激下,虽一度回升上10%水平,但不旋踵,2010年下行压力又再复现,反映经济增速下滑,其实已非周期性,而是有潜在增长率下降压力,需要进行结构性改革,包括投资体制优化来确保有效成长.因此可以说,目前复苏动力,持续性隐含一定弱化隐忧,使今年GDP年度增速有先高后低之虞.

照发展形势看,在中国当前相对弱势增长格局下,包括上市在内的国有企业,很多管理效率并不高,盈利能力在经济相对低速增长的经营环境下,更易产生波动,削弱企业的价值.

短期来看,中国股市春节休市,期间到期解禁的限售股顺延,积累的解禁沽售,无可避免令股市受到一定压力.然而,从宏观经济发展因素衡量,昨天沪深股市“黑盘”收市,并无破坏蛇年内继续反弹的基调.不过,中国股市显然需要经济好转、企业盈利稳定和提高市场效率改革的实质支持.三缺其一,都会令人对中国股市今年的良好期望打上折扣.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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