香港《经济日报》：A股小牛初生 美股老态龙锺

（12月24日财经评论）

A股小牛初生，美股老态龙锺/ 林瑞芬

昨天中国内地股市急挫，恒指跌0.3%至23,333，国指跌0.6%至11,677，大市成交额780亿港元。《不动产登记暂行条例》终公布，将于2015年3月起施行。传闻已久，对内房股的利淡冲击有限，保利置业(0119.HK)、万科(2202.HK)、华润置地(1109.HK)昨分别升1.4%、0.5%及0.4%。

今周开始同大家展望明年指数及一些心水个股的选择，首日先看上证及美国标普500指数的预期。上证昨收报3,032，跌3%，正以震荡式来消化早前超买技术指标。2014年将近过去，A股熊途完结，小牛市开始。对2015年有所寄望，涨势可延至明年的预期强烈。沪港通推出以后，国际资金料将更为加紧部署收集中资股，以备日后加入具国际性代表指数，如大摩指数。二来，中国的改革蓝图已起草，2015年将进入实际攻坚年，改革的红利释放预期更烈。三来，国策上，一带一路及自贸区的推动，中期有助改善经济结构的预期。商务部前副部长魏建国最近表示过，一带一路是中国未来二十年、三十年对外经济的长远战略，中国不会再提出其他替代战略。四来，预期社会融资成本的遏抑，无风险利率下调，国际油价大降，令中国内地降准降息的空间提升。中金公司料明年央行全面降准4次并降息2次。

中国内地股市前途是光明，但路有崎岖。明年充满变数的是政策的效果，以及改革能否顺利地加大力度推进。其次是美国可能加息的因素。短期则要警愓套利回吐的风险，毕竟此轮A股推升渗透杠杆原理，被形容为“杠杆牛”，上周计，沪、深两市上涨，两融余额突破万亿关口，环比增加6.74%，达到10,070.11亿港元，这形同双刃剑。上证3,000点左右楼上，预测PE大概是12倍，市场可能需要通过反覆震荡来消化下一级中期阻力3,400点左右的压力，短期纵回吐但守2,800视为震仓。观乎月内路透调查显示，2015年中国和其他东亚国家股市将上涨，预计上证2015年末将达到3,400点，与技术所现中期阻力位脗合，不过，世事往往会有意料之外。技术走势分析，今年起步速度快，明年延续涨势，现在都近3,100点，首望挑战3,400乃保守，会否走更为乐观之升浪试4,800，预留空间想像。

TCL多媒体，转型保增长/ 余少文

圣诞节前夕，国指走势飘忽是预期中事，这走势料会延续到新年前后，惟不少早前急升股份出现调整，投资者入市要小心。而看好的TCL多媒体(1070.HK)目标4港元。中国内地股市昨日下跌，国企指数好不了多少。A股中段走高，但午后回落，国指亦打回原形，全日跌66点或0.6%，收报11,677点，成交额211亿港元，仍有35%主板H股逆市上升；而红筹指数跌19点或0.4%，收报4,268点，成交额降至38亿港元。

多番指出，A股中线严重超买，若然继续升，一旦出现调整，跌幅可以很深，届时国指不可能独善其身，故A股昨日下跌并不出奇，最好是能够在农历年前横行来逐步消化沽压，农历年后便可以再发光芒，届时国指自然可以受惠。至于国指昨日中段走高，以为有机会挑战12,000点，可惜午后回落，希望落空，但在圣诞和新年假期前后，任何事也可能发生，即升越12,000点及挑战12,354点，又或下试11,000点。因为年尾的长假前后，大市多趋淡静，成交缩减下，大市容易被有心人舞高弄低，过去不少出现忽高忽低的走势，故投资者入市要小心，短线见好应收，中线则要待调整才出手，切忌高追，除非确认大市向上突破。至于股份方面，可以见到不少二、三、四线等股份已率先调整，不排除重磅股随后也要调整，尤其强势的内银股和保险股，内银股和保险股一旦调整，则国指失守11,000点也是有可能，讲到尾，投资者都要居安思危。

至于模拟组合早前买入的TCL多媒体，回报暂时尚算不俗，昨日收报3.57港元，没有升跌，暂将其目标价定在4港元，止赚位3.3港元，因股价过去两个月上升以来，大部分时间守10天平均线，即使失守10天平均线也可守20天平均线，故暂将20天线作为止赚位。至于股价过去四年多，PE最高为19倍，如以19倍作为目标价PE，则股价可升至4.25港元，打九五折为4港元，也是去年底阻力位所在。若然以2015年预测每股盈利0.294港元计算，19倍PE可见5.59港元，即使95折也有5.3港元，会是下一个阻力位所在。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。