《信报》国际银行股 羊年犯太岁

（2月24日财经评论）

国际银行股，羊年犯太岁/习广思

羊年第一个交易日，港股表现令人大跌眼镜，希腊延长贷款4个月，原本令市场松一口气，美股亦屡创新高，但港股依然无力上升，现货成交跌至不足500亿港元，交投气氛惨淡。收市后，“大笨象”汇控(0005.HK)公布的业绩差强人意，加上欧洲股、汇、商品市场转跌，看来羊年开局非十分顺利，金融股后市不太乐观。汇控去年税前利润下跌17%，至186.8亿美元，远较市场预期下跌7%为差；股东回报率由9.2%大跌至7.3%，亦远低于原先ROE目标范围12%至15%。此外，由于2011年设定的部分目标已不再切合实际情况，故汇控重新设定中期目标，包括把ROE目标下调至10%以上。

恒生(0011.HK)业绩表现亦不理想，去年纯利下跌43.3%，至151.3亿港元，低于市场预期的中值155亿港元。看来两大蓝筹今日股价难免大幅裂口下跌，尤其汇控绩差又遇上洗黑钱及逃税丑闻，股价应会失守70港元支持位。假如汇控股价失守70港元，即跌回2011年至2012年的大型横行区，这个收集区足足有一年时间，在这段时间，恒指主要波动范围在18,000点至22,000点，如今恒指在接近25,000点，可见汇控落后大市的幅度有多夸张。

银行业看来处于恶劣经营时期，对比起来，另一国际银行渣打集团(2888.HK)的表现更差得多，其股价于2011年至2013年，大致于150港元至215港元间波动，但去年其股价几乎跌足一整年，由去年初的175港元跌至昨天的115港元，跌幅逾33%，比起汇控更加疲弱。渣打集团2014年先被卷入“「青岛港大宗商品骗贷案”，后涉嫌洗黑钱被罚款，先后三次发盈警，表面看是霉运当头，实际上却是多重因素所致。渣打较早前公布的第三季业绩，收入仅增长1%，盈利下跌16%，是预期内的成绩。同样面对欧美司法机构步步进迫，与汇控以至其他大型金融机构一样面临天文数字的罚款与检控刑罚，渣打的差别在于近年重磅投资金砖五国等新兴市场，既不能成为增长动力，反遭东盟、非洲、拉美等较差的新兴国业务拖累，成为去年下半年捱沽的主要原因。(B01)

加息押后，美元恐回吐/苏子

目前市场焦点落在今明两天美国联储局主席耶伦在出席参众两院的证词上，希望从中找到交易线索。由于上周联储局公布1月议息纪录显示，美国未必可在今年6月正式进入加息周期，若耶伦证词反映其立场与上周公布议息纪录一致的话，料美元届时将出现较严峻回吐压力，从而改善目前市场仍一致看好美元后市的乐观气氛。

其实市场炒作美国何时进入加息周期已超过1年时间，目前美元走势亦已反映美国可能提前进入加息的市场预期，大量投资者因此建立庞大美元长仓，倘若耶伦证词语调令市场有藉口炒作联储局并不急于加息的话，相信市场早已累积的庞大美元长仓，当中部分将开始计数平仓，而此平仓势头展开后，若随后美国所公布的经济数据结果亦较预期差，相信会产生骨牌效应，从而加快美元向下的调整速度。不过，美元即使成功向下大幅整，相信欧罗兑美元未必能明显受惠；换言之，即美元向下调整的同时，欧罗兑美元未必能大幅反弹，估计高位较大机会继续受制于1.1450/1.1500阻力区。

欧罗兑美元升幅受到限制的原因，与希腊脱欧只是时间问题有关。目前希腊的情况只是借钱还债，一旦借不到钱，希腊政府便没有资金运作下去，而所欠下的巨额外债，只好以“赖债”的手段来处理，最后并以脱欧结局告终，相信此结果一定会发生。希腊只要继续保留在欧罗区，希腊人民继续使用欧罗货币，但在脱欧阴影一直挥之不去的大前提下，相信欧罗汇价的沽压亦同样挥之不去。因此，即使美元向下调整，使到欧罗反弹，但小心会成为看淡的投资者待欧罗汇价反弹时，采取逢高沽出策略的大好时机。后市欧罗兑美元一旦失守1.10美元关口，料将朝着1算迈进。由于希腊一旦脱欧，必定会为金融市场带来混乱损失，因此市场上的避险资产料会追逐具备避险功能的资产，故日圆短期走势暂不宜过分看淡。短线而言，美元兑日圆一旦失守本月6月的117.14日圆低位收市，料会考验100天平均线支持。(B08)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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