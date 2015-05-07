香港《经济日报》：中央与股民不成熟 A股多折腾

（5月7日社评）

中港股市继前天急跌后，昨续大幅波动，有市场人士责怪中央讲太多，酿大上大落。惟不成熟的不止中央政府，还有急功近利的散户。A股要迎健康慢牛，中央与股民尚有远路要走。

A股沪指继前天暴跌4%后，昨续大幅震荡，高低波幅逾4%。对于A股市况有如过山车，有市场人士指中央近期对股市讲得太多，既警示股市风险，又表态呵护牛市，令人无所适从。

中央向来怕疯牛，护慢牛用意虽善，却恐好心做坏事，成A股屡屡暴升暴跌主因。如上月官方连番开腔撑牛市，令A股在一个月内狂飈近两成，近日又因官方频作风险提示，令疯牛摔一跤。

然而，若批评中央过度干预股市，未必公允。因大玩国家牛市游戏的不单中国，如美国储局三度量宽，天量印钞谷高美股，并不时透过储局“綫人”向金融市场大打眼色，说穿了亦是以有形之手，制造美股人为牛市。

但相比中央托市酿A股大上大落，美股过去7年却稳升，个中分别，除因美国托市手段较成熟，如鸭子划水般多做少说，而非中国托市般粗枝大叶，更关键美股市场结构与投资文化，远较A股成熟。

美国等成熟股市经历数十年甚至上百年发展，形成以机构投资者主导的市场结构，当中不少是退休基金等，追求长远稳定回报。故市场除考量官方托市推升短期股价外，更重要是深入分析每只股份的基本因素，以达中长綫稳健收益。

但内地股市散户占大市交投近八成，“大妈式”爆炒作风多年未改，更热衷炒政策、炒消息，放大中央政策意图，博取短期回报。如中央提一带一路、互联网+等长远愿景，散户便急不及待围炒有关概念股。这种“不理基本因素，只看人民日报”的政策市文化，更影响内地机构投资者亦偏向短綫操作，以讨好散户抢生意，令A股投机气氛远超美欧及香港。

A股要摆脱过山车式的政策市，真正步向慢牛，除中央要学习其他成熟市场的巧妙驭牛术外，更要开放市场、培育机构投资者等，营造鼓励中长綫投资的环境，逐步形成以基本因素投资，而非单纯炒政策的市场新文化。

惟革新市场文化、革新市场结构知易行难，更难一蹴而就，故在可见将来，A股因中央政策急剧震荡的市况仍难改变，并牵动港股更趋剧烈波动。香港小投资者要搭A股走势的顺风车，就须洞悉中央爱政策指导股市，而内地大妈则爱放大中央政策以短炒的投机心态。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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