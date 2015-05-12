香港《经济日报》：内地创业板疯狂 中港股埋隐患

（5月12日社评）

内地创业板昨狂飈近6%，市盈率突破110倍，狂态犹甚主板，此反映A股最大隐患并非主板，而是最疯狂的创业板。投资者须留神内地创业板泡沫会否爆破，误杀中港主板牛市。

论A股疯牛 创业板远超主板

人民银行周日宣布减息后，沪深主板市场昨升逾3%，更抢眼的是内地创业板竟猛飈近6%，更带动在港上市的内地科网股抽升，个别股份升逾一成，成港股最强势板块。

本港投资者对内地创业板或许较陌生，但若论A股疯牛，创业板疯狂较主板有过之而无不及。内地创业板今年来已累升近1.1倍，同期沪深主板仅升约3成；且创业板昨天的平均市盈率已突破110倍，远超沪深主板的约30倍，明显呈泡沫化。

内地创业板的疯狂，固因不少创业板公司市值细，货源容易归边，但更关键是创业板是中央国策直接得益者。国务院总理李克强在3月的政府工作报告，提出「大众创业、万众创新」的政策大方针，以及互联网+、中国制造业升级等中长期策略，中央有意搞活创业板市场，助创新创意企业融资，正好为内地创业板带来源源炒作概念。

惟内地创业板愈升愈狂，令中央倍添尴尬。因创业板炒作日趋非理性，无论「大妈」散户以至机构投资者，几近不问价「盲抢股」，不理市盈率，只谈「市梦率」，造就创业板的大泡沫。

或因如此，中央有意为创业板降温，如市场盛传，中央已要求券商控制在创业板的注码，惟中央又怕市场反应过度，恐意外戳破创业板泡沫，故在昨天开市前又急澄清有关传闻。此令大妈与券商更感中央投鼠忌器，不敢调控创业板，令炒作气氛更疯癫。

更惹人担忧的是，内地创业板狂态若续升温，恐重蹈2000年美国科网股泡沫爆破的覆辙。当年纳指在不足半年内由约2500点，狂升近倍至3月初突破5000点，终因炒作过度令泡沫急爆，成为美股步入三年熊市的转捩点，其间纳指由高位暴挫近8成，以传统企业为主的美股标指亦损失近半。若内地创业板重演美国纳指泡沫爆破，届时沪深主板以至港股，恐难独善其身。

美纳指前车可监 中港难独善

正因如此，虽然内地创业板仍未能经沪港通买卖，和在港上市的内地科技股亦没太多直接关连，但内地创业板泡沫还会吹得多大、何时会爆破，势成A股以至港股的大隐患。投资者要在港股逐浪，除留意沪深主板市况外，更须对内地创业板泡沫多加留神。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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