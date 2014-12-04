香港《经济日报》：A股牛气盛 长远还看股改

（12月4日社评）

内地股市牛气冲天，沪深股市价量齐飙，市场非理性亢奋明显，短期调整压力不轻。惟中央明年将力推国企改革，股市将是关键平台，A股能否乘势健康发展，还看股改能否配合。

上证指数昨再升0.58%，收报2,779点，创逾3年新高，沪深股市成交额更逼近10,000亿元（人民币，下同），远超平日约2,000亿元。资金蜂拥令牛气更盛，有券商料上证指数年底将见3,000点，甚至猜测明年指数将翻倍。惟市场愈贪婪，投资者就愈要冷静。

股民心红入市，应因人民银行上月底减息后，市场憧憬中央松银根、谷经济措施将陆续有来。

正因这轮升势由政策憧憬触发，惟中央料在下周二召开中央经济工作会议，更事先放风会将经济增长目标，由今年7.5%下调至明年7%；且中央一再重申稳健货币政策未变，或预视会议未必有进一步好消息。若如此，那在最近两周暴升逾一成的A股，恐面临回调压力。

中长期而言，A股利好因素仍不少。一是A股近日虽急弹，但沪股市盈率仍不足14倍，较美股道指约16倍低，在经济仍保持约7%的较快增长下，估值仍合理。

二是明年中央经改重点之一是国企改革，发展混合所有制，A股将是国企引入民资、并购重组的重要平台，中央有诱因搞活A股，助推国企改革。

A股能否继续健康稳步上扬，除看货币政策取向以至经改措施外，更关键是中央能否乘股市回暖的契机力推股改，加强对上市公司的监管、严惩造假企业、敦促企业增加派息等，以增投资者保障、强化其信心，让股民不再视A股为短炒赌场，而是可安心中长期稳健投资。

力推股改不但是惠及股民，且是和中央经改蓝图环环紧扣，活化A股除利国企改革，加强股市融资能力外，亦可减轻对银行信贷的依赖，降金融风险，亦利民企藉上市集资茁壮，助推市场化改革。故中央能否乘A股回暖力推股改，将是一系列经改成效的关键风向标。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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