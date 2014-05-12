香港《经济日报》：国九条救A股 说得出要做得到

(5月12日社评)

中央上周五公布A股“新国九条”，有中国投行形容此是重大利好，惟散户认为仅重弹老调，反应一般。中央要解A股长期沉疴，须拿出雷霆反腐般的魄力，除股市瘀血、引入新血。

国务院在上周五晚公布股市“新国九条”，表明将引入更多新资金、强化投资者保护等。有中国投行指此是重大利好因素；惟有调查指仅约两成散户认为此将利好股市，此落差反映散户对中央“救市”没太大期待。

要救活A股，关键在于清瘀血、引新血，此包括加强打击内幕交易、失实披露等违规行为，以清瘀血；亦要引入新资金尤其长线、优质资金，引入新血，这两点亦是新国九条要旨。中央能否挽回股民信心，又或仅多说少做，徒令股民觉中央画饼充饥，不应太早下判断。

其实习李新领导层上台后，有一比救A股更艰巨的工作，就是反腐。外界亦曾猜测习李反腐仅短期运动，惟反贪风暴却有愈吹愈猛之势，中央甚至摆出要一查到底以揪出幕后大老虎的姿态，逼得不少贪官因畏罪走上自杀绝路。若中央亦以反腐般的决心与魄力，在股市自我革命，A股就有望救活。

故中央要救活A股，新国九条不能流于做表面文章、仅图短期托市，而是要为股市长期改革迈出关键的第一步，大力为A股清瘀血、引新血，只有重建投资者信心、建立良性循环，才能逐渐走好，拉动A股脱离长期积弱的泥淖。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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