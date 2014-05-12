香港《经济日报》：国九条救A股 说得出要做得到

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
(5月12日社评)
中央上周五公布A股“新国九条”，有中国投行形容此是重大利好，惟散户认为仅重弹老调，反应一般。中央要解A股长期沉疴，须拿出雷霆反腐般的魄力，除股市瘀血、引入新血。
国务院在上周五晚公布股市“新国九条”，表明将引入更多新资金、强化投资者保护等。有中国投行指此是重大利好因素；惟有调查指仅约两成散户认为此将利好股市，此落差反映散户对中央“救市”没太大期待。
要救活A股，关键在于清瘀血、引新血，此包括加强打击内幕交易、失实披露等违规行为，以清瘀血；亦要引入新资金尤其长线、优质资金，引入新血，这两点亦是新国九条要旨。中央能否挽回股民信心，又或仅多说少做，徒令股民觉中央画饼充饥，不应太早下判断。
其实习李新领导层上台后，有一比救A股更艰巨的工作，就是反腐。外界亦曾猜测习李反腐仅短期运动，惟反贪风暴却有愈吹愈猛之势，中央甚至摆出要一查到底以揪出幕后大老虎的姿态，逼得不少贪官因畏罪走上自杀绝路。若中央亦以反腐般的决心与魄力，在股市自我革命，A股就有望救活。
故中央要救活A股，新国九条不能流于做表面文章、仅图短期托市，而是要为股市长期改革迈出关键的第一步，大力为A股清瘀血、引新血，只有重建投资者信心、建立良性循环，才能逐渐走好，拉动A股脱离长期积弱的泥淖。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。