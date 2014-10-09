《星岛日报》：只进不退恐惨败收场

（10月9日社评）
专上学生联会与政府官员的政改「十人对话」，筹备工作一波三折，能否如期在明日举行都成疑问；即使排除万难成功对话，都不容易得出甚么结果。学联搞抗争的「章法」已愈来愈乱，只知勇字当头，没有见好就收，让社会恢复秩序以挽人心，如此下去，恐怕会以失败收场。
有关对话的筹备工作，就对话场地和须否有主持人的分歧，只属于技术层面，关键阻滞在于议题。政制及内地事务局副局长刘江华提及双方有共识，按照政府提出的两个议程去探讨，即政制发展的宪制基础和法律规定。
无论如何，对话如果要谈政改，就不能不触及《基本法》及人大常委会的决定，这样肯定对学联倡议的公民提名特首候选人方案不利。
这场运动引起海内外关注，很多民主派人士形容为取得阶段性成果，但失败往往隐藏于胜利之中。当年拿破仑挥军直入俄罗斯，表面上势如破竹，长驱直入，实际上则是愈陷愈深，军疲马乏，到最后仓皇败退，完全保不住早阶段胜利的成果。
占领行动如果只懂进而不懂退，不懂得尊重不同政治见解的市民的权利与自由，甚至侵害其合理合法的权利，甚么道歉都只是空话。当运动持续下去却达不到成果，民意支持度日益下跌，运动恐怕最后只会失败收场，组织者和占领者不但无法达到原先指望的目标，还要承担法律后果，而民生方面的牺牲、法治和经济等方方面面的沉重社会代价，就更不值。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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