香港《经济日报》：科网富豪崛起 莫只满足国内赛

（9月24日社评）

本年度中国富豪榜昨出炉，10大富豪中五个是科网新贵。惟外界仍感中国科网业仅复制外国成功经验，并得益于中国市场封闭。中国科网企业壮大除打好国内赛，更须升级打国际赛。

有中国机构昨发表2014年度内地富豪榜，阿里巴巴创办人马云以1,500亿元人民币的个人财富，成为新鲜出炉的中国首富。富豪榜更反映科网新贵冒起，渐挤走传统产业的富豪，如最新打入10大的，有中国最大购物网之一京东的创办人刘强东、小米手机创办人雷军等。

虽然如此，个别中国科网企业能脱颖而出，亦非易事。中国市场幅员广大、市场竞争相当激烈，若科网企业不能在服务上贴心完善、产品质优价廉，亦难在这个13亿人的庞大市场中跑出。但中国科网企业若要更上层楼，就不能仅满足于打赢国内赛，更要到国际市场打赢国际赛，惟中国企业能否续成长胜将军，实存疑问。

中国科网企业要晋级，固须在本土市场打好根基，更关键是在思维上要大跃进，不能再甘于当跟风者，而是要成创新者，并投入更多资源，开拓更多迎合国际市场、外国消费者需要的新服务、新产品。

中国科网企业能否打赢国际赛，不但关系个别企业的荣辱、个别富豪的财富，更是中国能否提升在国际上的软实力，赢取国际社会认同与尊重的关键之一。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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