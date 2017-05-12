香港《经济日报》：科网股急升急跌 投资新常态？

（5月12日社评）

美国Snapchat（SNAP）和本港瑞声科技（02018）股价昨急跌，对于这些科网股急升急跌，究竟是个别事件？还是大量热钱追逐高增长、高风险的新经济体下，暴升急跌已成科网股的新常态？

瑞声股价今年明显跑赢大市，短短4个月内急升近62%，皆因它是香港寥寥可数的苹果概念股，受惠于苹果股价不断创新高，瑞声也跟随破顶。沽空机构昨指瑞声只为苹果iPhone提供零件，没理由公司毛利率可高于苹果，质疑它夸大盈利。报告一出，股价应声急跌逾10%。

至于SNAP，在3月初上市时大升44%，但股价升了两日就一直回落，一来因估值贵，二来市场竞争激烈，对手Facebook和Instagram快速抄袭。当昨公布首份业绩，用户和收入都没大幅增长，股价急挫21%，回到招股价水平。

大升大跌正是科网股的特色，市场有庞大热钱在物色和追逐一些有高增长潜力的科网公司。搞科网的投资成本毋须多，几个人组成公司销售概念，即使没盈利也不打紧，只要研发出的产品有创意、好玩和受欢迎，获风险基金垂青注资，就是有钱途的第一步。当用户增长速度够快，会成为新卖点，继而集资上市。

公司能上市是一个里程碑，但上市后才是另一次大考验，需要向股东交出成绩表，假如用户增长放缓，又没盈利，投资者会先行获利回吐，甚至止蚀离场，股价很快便打回原形。

很多科网公司在上市后公布首份业绩，都未如理想，当年Facebook、Yelp、Twitter、Linkedin是最佳例子，业绩公布后，股价平均跌14%。只要之后能建立盈利模式，股价节节上升，Facebook是成功例子；Twitter则是失败例子，至今仍未赚钱。

即使公司开始赚钱，盈利以双位数字增长，在热钱高追下，估值高低也难一概定论。由于科网股的用户和盈利能否长期保持高增长，连公司管理层和投资者也不敢下定论，故此每当股价不断创新高，愈来愈多投资者涌入，一旦有任何负面消息传出时，挤拥的市场上自会有较大的极端反应，就是急升过后带来的获利调整。

正因科网股前景难看透，「股神」巴菲特才迟迟入市，还埋怨自己错过买Google和Amazon的最佳时机，但他追买的却是最稳阵、增长潜力高的Apple。投资者要参与追逐高增长的新经济股，须具慧眼严选外，还要时刻保持警惕，才能减低风险。（完）