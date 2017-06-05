香港《经济日报》：恐袭停不了 美欧须携手反恐

（6月5日社评）

英国年内已发生三次恐怖袭击，令人忧虑恐袭已成新常态，防不胜防。美欧的政经合作虽愈行愈远，但恐袭是当前全人类的共同威胁，各国应加强合作打击，绝不能独善其身。

这是英国10周内第三宗恐袭，也是伦敦第二度发生恐袭。三次袭击虽然互不相关，但伦敦两次恐袭都是采用了「伊斯兰国」（ISIL）倡议的独狼式袭击方法，就是先用车撞向人群，再用武器施袭；而ISIL对曼彻斯特恐袭认责，再加上在4月法国总统大选期间也发动恐袭，凸显ISIL对欧洲的威胁愈来愈大。

ISIL频频在欧洲施袭，或试图影响法英选情，欧洲人近年虽然面对多次恐袭，但对投票的影响其实不大。ISIL在巴黎施袭，对主张限制及驱逐非法移民的极右翼候选人马琳勒庞似帮上一把，但最后亦未能胜出。故ISIL在英施袭，恐怕也不会左右选情。

恐袭对金融市场造成的冲击相当有限。以巴黎和曼城恐袭为例，尽管有人可能趁机在市场上下其手，但民众对恐袭新常态已慢慢适应，故市场没太大反应，股滙只出现短线波动。

美国和欧洲在全球化、北约和气候问题的分歧，愈来愈大，但面对极端伊斯兰恐怖主义威胁，大家都有着共同敌人。文翠珊指英国最近三次恐袭根源，都是伊斯兰极端主义的邪恶意识形态作祟，必须击败它，跟美国总统特朗普早前指打击恐怖主义是正义与邪恶之间的战斗，并非宗教战争，同出一辙。

尽管美欧愈行愈远，但面对ISIL威胁，理应摒弃成见，加强情报交换和其他反恐合作，携手打击ISIL，才能有效保护国民利益。针对恐怖分子利用社交媒体散播仇恨思想，甚至策划恐袭行动，政府应与互联网公司、各大社交媒体平台合作，遏止仇恨思想散播之余，应探讨及制定国际监管网络协议，要在保护个人私隐上作出合适的平衡，别让恐怖分子继续有机可乘，在网络上煽动和策划行动。

欧洲各国也需检讨移民政策，透过法例和行政手段，打击社会对新移民的种族歧视，还需推出新措施，协助他们更易融入社会，才能避免他们被边缘化，遭恐怖分子招揽成为秘密棋子。

美欧须携手合作反恐，加强情报交换和监管网络治标，如何让新移民融入才是治本，只要标本兼治，才能彻底铲除恐怖主义的土壤。