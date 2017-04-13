《信报》：中美日韩利益纠缠 东芝垂危举世关注

（4月13日社评）

因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。

Westinghouse于三月二十九日按照《美国破产法》第十一章申请破产保护，东芝受其拖累资不抵债，按照法例，东京证交所有权将之除牌。这家举世知名的东瀛巨企显然已到了「命悬一线」的时刻。

东芝若不幸走上破产之路，对日本以外金融市场的影响相信十分有限，但事件涉及日本、美国、中国，以至南韩在国家安全、科技竞争、能源发展等多个领域的利益，由此衍生的矛盾冲突远超商业层面，令东芝危机的环球影响力跟事件牵涉的金额（东芝须为其美国核电业务减值约六十亿美元）不成正比。

为了筹钱济燃眉之急，东芝股东于三月三十日投票通过出售集团旗下半导体业务股权，市场一度盛传苹果、亚马逊和谷歌等数家美国科技巨无霸均有意竞投，但东芝于本月七日透露，潜在买家范围已缩窄至十家。据传媒报导，榜上有名的海外企业包括台湾鸿海集团、中国清华大学校办企业清华控股旗下紫光集团、南韩SK海力士（SK Hynix），以及美国的威腾电子（Western Digital）和博通（Broadcom）等。

综合各方消息，鸿海出价高达三万亿日圆（约二千一百亿港元），远超最接近对手开出的二万亿日圆。鸿海去年就是凭藉异常进取的出价击败众多对手，成功入主另一家日本过气「国宝级」企业声宝，东芝社长纲川智把话说得再明白不过，挑选买家首重出价金额，能否尽速完成交易反属其次，集团虽明白政府对国家安全有所顾虑，惟国安不能凌驾于上述两项条件之上。换句话说，「扑水」救急比什么都重要，按照价高者得原则，鸿海大有机会趁着日本巨企落难再下一城，把东芝的半导体业务收归旗下。

问题是，晶片技术与日本安全保障攸关，东芝正在放售的NAND型快闪记忆体被广泛应用于国内企业和政府机关的资料中心，一旦遭破坏，政经机密外泄势所难免，日本政府对东芝的半导体资产落入大中华买家手中因而戒心重重。当地媒体近日报导，东芝若一意孤行把晶片业务卖给中国或台湾企业，日本政府可能以危害国家安全或公共秩序为理由，根据《外滙及外国贸易法》劝告卖方中止或重新考虑交易，必要时甚至发出强制令，迫使东芝改变主意。这项敏感的晶片业务花落谁家是否单凭银码多少便能决定，有待事态进一步发展。

值得注意的是，在东芝股东表决出售半导体业务两天前，盛传有份竞投的中国紫光集团分别与国家开发银行及华芯投资管理公司签署协定，从这两家具政府背景的机构合共获得一千五百亿元人民币融资援助，足证集团开拓半导体业务和在全球进行产业并购，获得「国家队」力挺。

今年一月，紫光宣布与南京市政府敲定半导体生产基地投资项目，斥资三百亿美元于当地建厂，主攻领域正是东芝积极寻找买家的快闪记忆体。由此可见，中国已把晶片产业的发展和升级列作重点经济战略，日本以至南韩担心科技竞争力长远落后于中国不难理解。东芝若把其晶片业务售予神州企业或生产基地设于内地的台商，中国势必如虎添翼，令日韩更加寝食难安。

美国每年有数以百计公司申请破产保护，当中不乏家喻户晓的名字，但像Westinghouse般牵一发而动全身、足以左右大国政经角力的破产事例，在商业史上并不多见，这正是东芝垂危举世关注的根本原因。（完）