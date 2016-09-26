香港《经济日报》：十一旺季旅业淡 香港须知变求变

（9月26日社评）

内地十一黄金周在即，本港旅业忧内地客遭澳门抢走，惟对此暂毋须太过悲观，但澳门旅业积极求变却值得深思。港应在购物体验、优化硬件、活化文化资产等方面，加力助旅业转型。

本周六起将是内地一连七天的十一黄金周，港旅业却先吹淡风，业界料期间访港内地团将跌一至两成，不少将改往澳门，连自由行客对澳门的兴趣亦胜香港。惟本港暂毋须太过悲观。因内地团客减少已非自今日始，本港接待旅行社质素良莠不齐，早已影响内地客参加旅行团来港的信心。不少内地客现更倾向以自由行方式来港，并在临出行前才预订交通与酒店，以货比三家。如今年五一小黄金周，本港旅业最初亦吹淡风，最终内地客量却不跌反升近一成。

然而，一海之隔，澳门接连有大型综合酒店落成，当地政府与业界亦积极转型以应对赌业低迷，其对香港构成的挑战应予重视。港府与旅业组织，应牵头整合酒店、景点、零售商户等优惠，集各行各业之力，强化到港旅游物超所值的形象，以应对澳门竞争。

当中更关键是，香港旅业不能再「食老本」，此至少有三方面应思变革。

其一，购物更多元化。近年本港变得满街金舖、药房，零售业形态趋向单一，令购物天堂美誉失色。本港旅业面临调整下，若商舖尤其商场业主在调整商户组合时，主动引入更多未曾在香港，以至大中华地区设点的新品牌，应有助本港购物模式多元化，为旅客带来更多购物新鲜感。

其二，旅游硬件优化。本港旅业并非没新硬件，只是未有善用，如可以眺望维港世界级夜景的启德邮轮码头，未尽其用。港府固应优化其交通与旅游设施等配套，提升其吸引力。至于其他传统景点，如尖沙咀星光大道等，未来加强运用扩增实境（AR）等新科技，注入更多令旅客眼前一亮的新元素，实是吸客之道。

其三，文化资产活化。不少本港旅业对手，如南韩、台湾等，近年大力推广文化旅游，借助当地文创、电影电视等产业，成力谷旅游的卖点。香港曾作为东方荷里活，多年来累积不少在内地、亚太以至全球有影响力的影视作品，若能活化这些文化资产，增本港卖点，可成旅业转型增添助力。本港旅业调整本难以避免，加上如澳门等对手求变心切，应下更大决心转型，才有望为旅业与经济，注入更多新动力。