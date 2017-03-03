《信报》：以美为本奉为国策 世贸恐变无牙老虎

（3月3日社评）

美国总统特朗普发表上任以来语调最温和、姿态最诚恳、公众最受落的演说后，美股报以热烈「掌声」，道指周三涨逾三百点，收市突破二万一千大关，再创历史新高。

在减税及如何为一万亿美元基建项目融资两大范畴上，特朗普虽未作出具体交代，但他收敛气焰一改狂态，意味政府的刺激经济措施在立法层面阻力可望减少，投资者不介意细节「留白」，索性没有惊吓即当惊喜，「特式升市」（Trump rally）欲罢不能。

在昨天的社评中，我们指出特朗普扬言自己只代表美国，不代表全世界，此话出诸「世界警察」最高领导人之口，可圈可点。美国总统「不代表全世界」对中国的微言大义昨天表过，今天且换个角度，一探以美国为本的政策定位对全球贸易有何影响。

特朗普在演说中提及中国加入世界贸易组织（WTO）后，美国多达六万间工厂关闭。此言一出，外交部发言人耿爽马上作出回应，指中国「入世」以来积极开展对外经贸合作，在促进自身外贸成长之余，亦带动环球贸易增长，为推动世界经贸发展作出了实质贡献。

这番话虽属官方辞令，但突显了两个重要讯息：一、中方对美方在贸易上的任何指控皆显得十分敏感，只要认为「与事实不符」，必第一时间反驳；二、北京声声不离中美合作互利共赢，但在特朗普眼中，美国制造业没落、工人饭碗不保，于中国加入世贸组织后变本加厉。我们认为，在华府强调「美国优先」的前提下，非但中美贸易关系势面临考验，世贸本身的角色亦大有可能出现「质变」。

美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）的提名仍待参议院确认，但美国贸易代表办公室按例须每年向国会提交「贸易政策议程」（Trade Policy Agenda），媒体对报告内容已陆续作出披露。根据相关资料，特朗普贸易政策的大方向可归纳为四点。

第一，严格执行美国贸易法规；第二，运用一切影响力鼓励世界各国向美国产品及劳务出口开放市场，同时保护美国的知识产权；第三，与世界主要市场所在国家展开谈判，争取新的和更佳的贸易协议；第四，在贸易政策上全力捍卫美国国家主权。

特朗普甫上任即签署行政指令，废除跨太平洋伙伴关系协定（TPP），弃多边取双边的贸易谈判立场鲜明，但TPP从来就不是一纸经贸协议那么简单，处处散发着美国藉发展多边贸易扩张在亚太区势力的气息。特朗普兑现竞选承诺把TPP撕毁，等于不认同奥巴马把环球贸易与地缘政治影响力捆绑在一起的战略。就如北京乐见美国总统声称「不代表全世界」一样，白宫新主在贸易政策上改弦更张，对中国不失为正面意义。

然而，对中国以至美国其他主要贸易对手而言，这种转变的最大风险是什么？我们认为，在以上归纳起来的四大重点中，真正值得担心的只有最后一点：在贸易政策上全力捍卫美国国家主权。

自世贸成立以来，美国通过该组织的仲裁机制处理与贸易对手的各种纠纷，案例多不胜数。中国入世后在贸易上多次与美国「拳来脚往」，惟涉及不同行业的纷争最终都能在世贸框架内得到解决，避免爆发两败俱伤的贸易战。

从特朗普政府的「贸易政策议程」观之，白宫新主一方面要利用世贸适用于所有成员国的准则，为美国货开拓海外市场；另一方面却意图以捍卫国家主权为名，漠视不利美国的世贸裁决。沿此路进，美国日后若「发现」中国向诸如钢铁等出口商提供不公平贸易补贴，美方虽仍会先向世贸组织提出投诉，但一旦世贸仲裁小组不接纳美方论点，从而作出不利美国的裁决，特朗普政府大有可能不加理会，并根据美国贸易法规「惩罚」中国。

美国一旦开此先例，其他国家可能亦会照办煮碗，在世贸组织就贸易纠纷作出不利己方的裁决时，以本国法例取而代之。如此一来，世贸的仲裁机制势必名存实亡，整个组织沦为无牙老虎。

特朗普「只代表美国」，在地缘争霸等政治层面或可令北京压力稍纾，但美国在贸易领域绕过世贸独断独行，为中国带来的麻烦却不容忽视。