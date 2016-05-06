香港《信报》：特朗普不一定玩残地球

（5月6日社评）

环顾当今全球的政治气候，莫非真的是姿态摆得愈极端，愈能够走在时代尖端，从而赢取更多民众的支持票？人有多大胆，票有多大产，似乎是一个值得咀嚼玩味的课题。

香港已经有几个极端的组织和人物冒出头来，美国也有一位极端先生，笃定成为共和党的总统参选人，说的是语不惊人誓不休的亿万富豪特朗普。无独有偶，菲律宾下星期一就要进行总统大选，目前在民调领先的大热门，正是有「菲律宾特朗普」之称的杜特地（Rodrigo Duterte），他的口没遮拦跟美国版狂派宗师遥相呼应，扬言当选后会杀光所有罪犯，并且自己特赦自己曾经犯下的屠杀罪名。现年七十一岁的杜特地，担任达沃市长期间，利用「以暴制暴」的方式来遏抑不法之徒，超过一千人被杀，人权团体封之为「死刑市长」。

美国大选的结果自然比菲律宾大选更加瞩目，因为影响所及必定左右国际布局。共和党总统提名战的印第安纳州初选中，特朗普大胜对手克鲁兹及卡西奇；克鲁兹眼见大势已去，难掩失落之情，黯然宣布退选。如此一来，特朗普能够代表共和党角逐总统宝座差不多已成定局。本来卡西奇扬言奋战到底，但他仅得一百多张代表人票，根本不成气候，完全无法与累积超过一千张代表人票的特朗普抗衡。及至昨日，连卡西奇也宣布退选了，特朗普的进军大选之路再无障碍。

去年宣布参选初期，毫无公职经验可言的特朗普仅仅是一名谁也看不起的政治小丑，出言不逊纯粹被视作发放笑弹。却怎料，党内初选一路走来，有钱就任性的他气势如虹，茄喱啡升格为担大旗的主角，情况有点像英超联的李斯特城，在季初一致看淡的情况之下，失意大军昂首阔步杀出一条血路，终于赢得一百三十二年来首个顶级联赛冠军。球坛与政坛不一样之处乃在于，李斯特城封王人人高兴，要是特朗普果然排除万难成为美国总统，恐怕不少人会惊惶失措吓破胆。

特朗普之极端，见诸其得罪人多、称呼人少的种种妄议， 出口伤人的侮辱对象包括女性、回教徒和少数族裔等等，他甚至鼓吹在墨西哥边境筑起「万里长城」拦下非法移民，拘禁遣返已入境的一千万人。如果特朗普当选后把他所有政治不正确的乖戾主张全部落实推行，很多人忧虑美国将会出现一个专权暴政，不但摧毁民主自由的普世价值，甚至在外交政策上与各国尤其是中东为敌，徒让「伊斯兰国」之类的恐怖组织振振有词，发动更多滥杀无辜的血腥攻击。至于急速崛起而具备无穷威胁的中国，当然是极端先生亟欲除之而后快的眼中钉。

上述无疑是十分悲观的想法，实际上是不是这样？首先，特朗普尚有一个最大的难关要闯过，他必须赢了民主党的希拉莉，才可以入主白宫，否则一切都是杞人忧天的废话；根据民意调查显示，希拉莉领先十多个百分点。其次，即使最终大热倒灶，希拉莉输了，特朗普果然像李斯特城那样童话式封王，按照过往的历史经验推测，任何美国总统都不可能颠覆得了既定的美国体制，不管参选的时候言论多么出位，当选之后仍得跟随代代相传、各方势力互相掣肘的游戏规则。就以奥巴马为例，参选之时一派左翼领袖风范，施展浑身解数讨好劳动阶层，一度令人担心美国会莫名其妙地走上社会主义之路；到头来，奥巴马八年总统任期内，照样与华尔街言笑晏晏，没有打沉坐拥绝大部分财富的百分之一。如果谈到反华政策，历任总统没有例外，参选之时视中国为假想敌，当选之后与中国做好朋友。就算特朗普本身，现已说要与中国建立更紧密关系了。

归根究柢，特朗普一介商人，左计右算衡量利害得失乃商人本色。愈成功的商家愈有转身的弹性，从这个角度考虑，吸引民粹主义支持者的政治不正确，也许只是审时度势的选举语言罢了，一旦来到真执政，改弦更张并非难事。因此，暂时还毋须过度担心特朗普会像失控的哥斯拉那样玩残地球。