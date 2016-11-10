香港《经济日报》：特朗普爆冷 市场震荡刚开始

（11月10日社评）

特朗普昨爆冷胜出美国总统选举，环球金融大震荡，股、债、汇、商品无一幸免。此或只是开始，特朗普政策是否真狂，明年1月前恐难明确，其间环球金融市场势续风高浪急。

特朗普以289对218张选举人票，大胜建制精英希拉莉，实在出人意表。选举结果震撼全球金融市场，港股亦被殃及，恒指曾大挫951点，最终收市跌494点。

市场大幅调整是必然的，因投资者误信民调，以为希拉莉十拿九稳当选而炒高，特朗普爆冷自然急剧回吐。惟昨日的调整或只是开始，皆因特朗普政策不明朗，令全球政经添上阴霾。

其一，特朗普对外经贸政策如何？特朗普摆出的姿态是极端贸易保护主义者，反对自由贸易，指中国、墨西哥等藉此大举强抢美国人职位，因而选前已夸下海口，威胁退出北美自贸协议（NAFTA）及跨太平洋伙伴协议（TPP）。

他又声言上任第一天就会将中国列为汇率操纵国，并开征45%关税。如他实现承诺，游戏规则重新洗牌，除中美贸易摩擦升温外，全球经贸势大震荡以至倒退，恐重挫环球经济甚或促成环球新衰退。

其二，环球地缘政治会否巨变？以特朗普孤立主义的倾向，相信会令美国全球战略退却步伐加快，即使已成国策的重返亚洲攻略，亦可能减速以至调整。各地地缘政治或因此出现空档，俄罗斯、中国与一些地区新兴势力，可能趁机而进，抢占空间，届时地缘格局是趋向平稳？抑或更多纷乱？

特朗普会力践其选举承诺，抑或正式进入建制而变脸或被驯服？市场普遍认为，选举是一回事，选后又是另一回事，特朗普身上毕竟流淌商人基因，一切以他个人利益计算，选上了便是神仙，很多承诺都只是竞选语言而已，更多政策是可以调整、讨价还价，尤其是对外经贸。而地缘政治在特朗普眼中亦可用钱来计算，这解释了为何特朗普要求被保护国向美国尽义务。

惟即使特朗普是个只讲利益的人，问题是他的政策调整幅度又会有多大，仍是未知数。最快要等到明年1月上任后发表首份国情咨文，市场方有机会拨开云雾，了解他的政策路向。

换言之，未来两个月环球金融市场仍阴霾密布，资金避险升温，一有风吹草动，市场难免大幅波动，投资者乘风逐浪宜紧扣安全带。（完）