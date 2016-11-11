香港《经济日报》：特朗普假癫多于真狂 市场怎捉摸

（11月11日社评）

特朗普入主白宫，环球市场惊魂甫定后，即重新评估他应属假癫多于真狂，美欧亚股市全面大升。实况为何，1月揭晓。惟资金泛滥，势续炒消息令市场大波动。

特朗普惊吓令全球金融市场即时大跌，惟却迅速收复失地，美股更在选举当日由大跌剧转为升。此反映市场在惊吓过后，重新评估他竞选时的疯人疯语，究竟有多少会实践，且暂估计他会华丽转身，故在泛滥资金驱动下，市场捞底炒黑天鹅或将漂白。

为何市场如此迅速变脸？市场反覆非无理由，至少有三。

其一，特朗普早前的狂人姿态，极可能只是竞选策略，选后便要面对现实。他在胜选宣言中，便一改狂言作风，而是正正常常地呼吁国人团结、修复社会裂痕；又对希拉莉恭维有加，拉拢民主党之意不言而喻。

其二，特朗普选举时虽大打反建制、反精英牌，但他没有从政或公职经验，内阁大都要从建制、共和党传统精英中拣蟀，未来势受传统精英掣肘，相信政策不会太离经背道。传媒已纷从昨为他胜选站台或竞选团队中的传统精英，估计其内阁成员，如前纽约市长朱尼亚尼有机会当司法部长、众议院前议长金里奇被视为国务卿大热、财长热门来自高盛前高层姆钦等。

何况，虽然共和党控制参众两院，但共和党精英在选战时与特朗普交恶，预示他掣肘其实不少。无论是政策制定抑执行，特朗普既要靠这批传统精英，又要取得党内反对派精英的合作，政策更难太背离主流。

其三，美国总统外交权力虽大，惟依特朗普商人本色，外界推测他与外国博弈有商量空间。如特朗普选前虽指南韩在安全领域搭免费车，又要求日本自行支付防卫费，但他昨与南韩总统朴槿惠通电话，却已重申美韩同盟依然巩固和协防南韩的承诺；与日本首相安倍晋三通话亦重申要强化美日关系。此显示选后的特朗普已展现弹性。

特朗普飘忽难捉摸，令市场心中无底。在资金市下，未来两个月即直至特朗普1月发表首份国情咨文，表露其政策真象前，市场势依消息续大幅波动，港股也难独善其身。（完）