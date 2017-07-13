香港《经济日报》：通俄门愈烧愈烈 碍美内政外交

（7月13日社评）

困扰美国总统特朗普的「通俄门」，随着长子小特朗普（Donald Trump Jr.）公开一批电邮而变得更实在，即使他与儿子划清界线，但政敌咬住不放，党友保持距离，令新政难以推进，外交或生变数。

特朗普上任后锐意与俄罗斯交好，而其竞选团队与俄有不恰当接触，惹来与俄勾结干预美国大选之嫌。通俄门已令国家安全顾问弗林闪辞，联邦调查局局长科米因追查通俄门而被特朗普革职，司法部为此委任独立检察官调查。

传媒近日爆小特朗普去年6月与代表俄政府的律师密晤，迫使他公开电邮，自揭曾想从对方手中取得民主党总统候选人希拉莉的黑材料，不但成通俄门爆发以来最有力证据，更有叛国之嫌。

不过，特朗普以切割式方法处理，声称没看过有关电邮，对儿子和俄律师接触完全不知情。除非传媒或独立检察官掌握到真凭实据，证明特朗普曾参与或知道亲信与俄勾结抹黑希拉莉，否则这场政治风波只会继续僵持下去，难以烧到特朗普身上。

即使通俄门暂时扳不倒特朗普，但火线燃烧下去，严重影响美国的内政外交。在内政方面，民主党人对丑闻继续探挖下去，在政策上依然以意识形态和共和党人对着干。共和党人对特朗普的政策亦存在分歧，而他又没能力摆平各方利益、或提出好处作政治交换。

以医保法案为例，共和党籍的保守派参议员嫌它对穷人太慷慨，保留太多奥巴马医保内容，但温和派担心法案获通过，令2,300万人失去医保，届时自己要为此付出政治代价。与其为了支持特朗普而得罪选民，倒不如静待明年中期选举有结果后，才处理这极具争议法案。正因为党内人心难凝聚，特朗普的减税和财政政策也将难在中期选举前落实，令人对其经济刺激难寄予厚望。

在外交方面，他试图在G20峰会与俄改善关系，提出网络安全合作，立即惹来共和党人炮轰而放弃，现时儿子卷入通俄门，更难与俄有改善关系空间。这连带影响到在叙利亚、北韩问题上，美与俄协作的难度大增。

通俄门令特朗普在施政上难有作为，不排除他或会在一些地缘政治上发难，藉此转移国民视线，来提升自己的威信。

所以风波持续发酵，不止拖慢经济引擎，更增加地缘政治风险。

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