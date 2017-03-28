香港《经济日报》：医保受挫 “特朗普牛市”幻灭？

（3月28日社评）

美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债汇纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。

美股、美债和美汇最近纷纷从高位回落，皆因市场担心特朗普医保法案，无法由共和党操控的国会众议院通过。尽管特朗普发出最后通牒，威胁党友不通过法案，就要在中期选举时票债票偿，结果在几十名共和党议员反对和倒戈下，法案被迫撤回。

医保法案是特朗普上台所面对的首个真正考验，却遭遇滑铁卢，除了落特朗普面子外，还衍生信心危机，向市场释出首个讯号：新政可能行不通。而选前分析师的负面预测虽迟了，但终到来。

特朗普在去年竞选时倡议新政，人人都不看好，分析师预测他一旦当选，美股会大跌6%至10%，美元会贬值，美债息率也会下跌。但当特朗普胜选，市场却憧憬他的减税、大兴基建等措施会提振经济，股债汇出乎预料地大升，催生持续多月的「特朗普牛市」。

加上他上台后摆出一副言出必行的强硬作风，威迫利诱商界将生产綫搬回美国，落实其请美国人、用美国货的「美国优先」政策，还频频签行政命令，如退出跨太平洋合作伙伴关系（TPP）、对七个回教国家民众实行入境禁令等，兑现竞选承诺，即使入境禁令两度被法院颁令暂缓执行，但依然让人相信他会落实新政。

可是，他在强推医保法案时掉以轻心，自己和女婿周末各自度假去，不懂留在华府箍票，都是他CEO治国心态所致，以为一声命令，下属就会自动并成功执行。共和党控制了参众两院，又都反对奥巴马医保，但特朗普的替代方案仍被迫撤回，凸显他无法完全控制国会，现在未能藉医保减税，还须另觅钱去填旧医保开支缺口，令人担心税改能否落实，更遑论其他具争议性法案可获国会通过。

其他新政若最终无法落实，市场乐观预期将告终，美元美股恐缺乏支持，究竟会跌到甚么水平，固难逆料；但他当选前，道指18332点、美汇指数97.86、国库债券10年期票息1.8547，无疑成了重要心理支持位。

假如特朗普不肯向现实低头，仍不改他硬干作风，不但会亲手葬送「特朗普牛市」，恐还预示他内政会一事无成。