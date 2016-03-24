香港《信报》恐袭会把特朗普送进白宫吗

（3月24日社评）

比利时布鲁塞尔机场及地铁周二遭遇恐袭，造成近三百人死伤。恐怖分子直捣欧盟心脏，全欧乃至全球为之震惊，各国加强检讨公交保安之余，急谋抗恐对策。

短短四个月内，巴黎、布鲁塞尔两大欧洲名城先后遇袭，难民问题在欧盟成员国内部触发的政治分裂、社会矛盾，正朝着日益恶化的方向发展。最明显的例子是，德国总理默克尔这边厢因积极接收难民而获《时代》周刊封为二○一五年「风云人物」，且基于同一理由得到诺贝尔和平奖提名；那边厢，这位「铁娘子」领导的基督教民主联盟在最近的德国地方选举中痛失两州，足证善心换不了选票，有诚意、肯承担的政治家，亦不能逆民意而行。

从欧洲的角度着眼，法国、比利时恐袭的影响，离不开本报主笔（国际）沈旭晖归纳起来的几点结论，包括反移民情绪不断升温、右翼政治势力选情看涨、欧洲一体化进程持续受挫、欧盟国家重启边境检查等。然而，逐渐成为恐怖活动温床的欧洲，并非唯一受到事件冲击的地区；总统选战快要进入直路的美国，变数骤生势所难免。

趁机「抽水」乃政客本能，布鲁塞尔恐袭风头火势，美国两党总统参选人纷纷摆出反恐绝不手软的姿态。共和党阵营大热特朗普继续发挥其语不惊人死不休作风，重申美国应加强边境管制之余，扬言为套取重要情报，采取诸如水刑等残酷手段迫供并无不妥。

特朗普的主要对手、得州参议员克鲁兹「输人不输阵」，既主张暂停安置来自「伊斯兰国」或阿尔基达控制国家的难民，还提出授权执法人员加强对穆斯林社区的巡逻，以防居美穆斯林变得激进。

相形之下，如无意外将稳获民主党总统提名的希拉莉，除了「循例」谴责恐袭外，只强调美国与盟国对抗恐怖主义决心坚定，并未像共和党参选人般借题发挥。

值得注意的是，口出狂言虽是特朗普参选以来的标记，惟此人先有禁止穆斯林进入美国之议，继而在今年一月、即巴黎恐袭发生两个月后点名布鲁塞尔高危，乃滋生恐怖主义的「地狱之洞」（hellhole）。此番言论称不上什么真知灼见，但相比恐袭后发表官样言辞的希拉莉、「后知后觉忽然强硬」的克鲁兹，以至恐怖分子血洗机场、地铁后才狠批比利时保安措施严重不足的「专家」，向来政治不正确的特朗普显得大有「先见之明」，在当前的政治氛围下，有助进一步催旺其民望。

这就好比筹划巴黎恐袭的主要疑凶落网仅四天，布鲁塞尔即遭遇连环炸弹袭击，即使只是一种巧合，两件事不一定存在因果关系，但效果上依然予人恐怖分子有力极速以牙还牙之感，宣传作用和散布恐慌效应非同小可。在布鲁塞尔恐袭事件上，特朗普虽不可能未卜先知，惟他的出位言论与事态发展配合得天衣无缝，这种「意外收获」，恐怕连他自己亦意想不到。

在三月十九日的「社评」中，我们引用经济学人智库（EIU）发表的全球十大威胁，指出在该机构眼中，美国的风险源自特朗普从「黑马」变身共和党总统候选人热门，大有入主白宫之势。现在就说欧洲恐袭将为特朗普登上总统宝座送一程，未免过于武断。可是，从形势发展观之，EIU的担忧成为事实，机会似乎愈来愈高。

除了特朗普赢得美国总统大选外，今年环球政经另一重大风险，来自英国六月二十三日的「脱欧」（Brexit）公投。布鲁塞尔恐袭发生后，支持脱欧阵营振振有词，对首相卡梅伦「留在欧盟令英国更安全」之说冷嘲热讽，英镑滙价应声急挫，相对欧罗表现更弱，市场对公投结果的忧虑于此可见。

特朗普入主白宫、英国脱离欧盟虽算不上「黑天鹅」，惟两大风险同时爆发，对全球政经以至金融市场的冲击，肯定无法估量。