香港《经济日报》：特朗普外访 真可转移通俄门视线？

（5月22日社评）

美国总统特朗普在弹劾阴霾下首次外访，首站成功跟沙特阿拉伯签署数千亿美元协议，有利转移国民视线；但他能否透过外访成绩化危为机，还看他此行表现和国内事态发展。

特朗普因涉嫌要求FBI局长科米放生「通俄门」主角、国安局前局长弗林不果，将科米革职，有妨碍司法公正之嫌，令事件或演变成弹劾案。外交向来是内政延伸，尤其当总统陷入可能被弹劾危机时，当年尼克逊和克林顿选择出访中东来转移视线。

他今次访问中东，是在「通俄门」扩大前敲定，此行必须好好把握做出成绩，来证明自己有能力克服危机，展现超级强国应有的领袖风采，并与盟友重塑新关系。

他一反传统，首次外访的并非邻国加拿大或墨西哥，而是中东和欧洲，原因有三。首先，他上任之初，下令在美墨之间兴建边境围墙，早前更向加拿大发动贸易战，彼此关系恶化，外访难有成果。

其次是要藉此显示重返中东的意图。奥巴马任内将外交焦点转移到亚太区，对叙利亚不作为，导致「伊斯兰国」激进分子坐大，又跟宿敌伊朗达成核协议，令美沙关系出现信任危机。美国页岩油革命更破坏了美沙经济关系，令美国由石油伙伴变成竞争对手，推低油价，使美沙关系恶化。特朗普早前轰炸叙利亚，除了试图营造与俄撇清关系，还透过打击伊朗的代理人叙利亚，向沙特释出善意讯号，首访沙特就是要重建双边关系。

更重要是藉此凸显沙特重要性，从而谋取经济利益。沙特亦作出善意回应，在特朗普到访首天，除了签署1,100亿美元军售，未来10年会扩大至3,500亿美元外，还给美国企业3,800亿美元生意，协助沙特经改。这让特朗普大丰收，证明其「美国优先」政策行得通，为美制造几十万个就业机会。

这亮丽成绩非常吸睛，美媒都大事报导。但问题是能否转移国民视线，让他最终逃过可能被弹劾的命运？这要看两个关键，首先他在未来几天行程，不能在外国元首前出洋相，还要展现大国领袖风范，跟沙特、阿拉伯世界、以色列和欧洲重建盟友关系，推进美国利益。

更重要还看丑闻最新发展，尤其是科米下周到参议院情报委员会作证，届时若有爆炸性材料曝光，将会掩埋这次外交成果，令弹劾或再成焦点所在。