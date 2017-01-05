香港《经济日报》：特朗普因素当前 人民币要守难守

（1月5日社评）

北京内外兼防下，人民币兑美元近日反弹，离岸昨更升逾760点子。外界看淡言论却未止，如料年底见7.3即再贬约4%；更有建议认为应考虑再一次性贬值。人民币今年可谓贬少当赢。

新年伊始，人行便密密出招，主要是内外两手加力，对内收紧外汇管理政策，对外则抽紧离岸市场人民币流动性，具体如严禁个人购汇用于境外买房、证券投资、投资性返还分红类保险等，昨更传出，或恢复强制国企结汇等。在连番施力下，人民币近日终见稳回升，如昨日中间价虽微贬28点子，但在岸与离岸价均升，离岸更大升逾760点子。

人行出手无疑生效，惟此一方面恐反映人民币贬压日益沉重，北京不得不出重手稳住形势；另一方面，时机上有点微妙，个中是美国候任总统特朗普将于本月20日上任，而市场包括美元早已大炒特炒，有意见认为他正式上任前后，市场将会回吐，若然真的如此，那北京如能在人民币汇率上，守到他上任，届时人民币沽压便有望缓减，换得一段喘息空间。

但纵使短期如此，外界对人民币今年走势并不乐观，国际投行纷指人民币兑美元年底或见7.3甚至7.4水平。此因美国储局今年将加息2至3次，而内地经济在去杠杆、防范金融风险下，增长很可能逊于去年，市场更有传6.5%不一定是底綫，令人民币沽压难止。

其实，人民币今年若沽压有限，可以缓跌至年底7.4，已算不错，因下跌少于5%，低于去年6.6%的跌幅。令人担心的是，人民币持续弱势或会令贬值失序，尤其外汇储备已势跌穿3万亿美元水平，不久或将触及2.7万亿此国基组织（IMF）官方计算方式所定的安全水平，或会触发市场信心剧跌。

正是在类似忧虑下，近期愈来愈多声音包括内地官媒引述中央智囊表示，或应考虑让人民币一次过贬值。因若一次过贬值幅度够大，市场相信已再易升难跌，那人民币沽压可消，更可免沽出宝贵外储。

惟此应非短期内人行会采取的措施，一来是北京多番力陈人民币无长期贬值基础，人民币却不断跌，令中央威信受损，市场未必相信贬值真的一次过可了。更重要的是，现时要多留政策子弹，以回应特朗普上任后的对华举措时，有更多选择，人民币汇率正是其一。

人民币是要守难守，但有特朗普此难以掌握因素，北京还宜谋定后动。（完）