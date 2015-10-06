《星岛日报》：攀诺奖要先革新科研环境

（10月6日社评）

85岁的中国女药学家屠呦呦荣获本年度诺贝尔生理学或医学奖，这是新中国首位科学家荣获诺奖，也是中医药成果获得的最高奖项。这对中国科学界是巨大的鼓舞，诺贝尔奖再也不是遥不可及。只要国家继续坚持科研经费的投入，用最大力度栽培科研人才，并清理学术腐败，创造更佳的学术环境，相信将有更多的科学家成为诺奖得主。

中国人有诺贝尔情意结，本土作家莫言几年前获得文学奖，赢得一片欢呼，中国内地科学界则未有突破。荣获诺奖的华人科学家，从杨振宁、李政道、丁肇中到崔琦、钱永健 、高锟，除了杨振宁、李政道获奖时是中华民国国籍，其他都已加入外籍。也就是说，中华人民共和国成立66年，此前还没有培养出一位诺奖科学家。

近年来，＂冲击诺贝尔奖＂成了中国科学界的一个热门话题。过去20年，随着经济快速增长，国家也大大增加对科研的投入，并且积极引进海外杰出学人。杨振宁教授几年前就认为，＂在中国人的土地上发展出可获得诺贝尔奖的科学家，我想应该是20年之内的事＂，他还相当乐观地说，如果中国经济持续增长，获奖者还不止一个。

屠呦呦教授以黑马的姿态荣获诺奖，这是值得庆贺的，对中国科学界当然也是个巨大的鼓舞，相信将有更多科学家荣获诺奖。事实上，清华大学教授施一公研究组较早前先后在《自然》和《科学》杂志发表了两篇论文，为研究老年痴呆症发病机理，以及开发高效药物提供了重要的分子基础，被广泛视为＂诺奖级成果＂。

也应该看到，屠教授是在上世纪六、七十年代极为艰苦的条件下，先驱性地发现了青蒿素，开创了疟疾治疗新方法，全球数亿人因此获益。她获得诺奖，是无心插柳柳成荫，是其个人和团队艰苦卓绝努力的结果。

1995年，国家开始实施＂科教兴国＂战略，对科研经费投入迅猛增加，但似乎予人＂有心栽花花不开＂之感。客观而言，中国真正达到世界一流水准的科研成果仍然不算多。国家自然科学一等奖是中国自然科学领域的最高奖项，却曾经连续多届从缺，这说明研究缺少原始创新，没有具自主智慧财产权的重大发现。

这与学术界腐败不无关系，科学界内部形成＂潜规则＂，利用各种弄虚作假的手段，最终实现中饱私囊，贪腐科研经费，连尊贵的院士也卷入腐败案。中国工程院院士李宁就因为涉嫌以虚假发票和事项套取科研经费，转入本人控制公司，先后涉嫌贪污公款两千多万元人民币，已被立案。

屠呦呦教授说：＂科学研究不是为了争名争利！＂在科学的道路上，除了个人天赋，还离不开默默耕耘，把冷板凳坐穿。随着十八大之后反腐风暴已经席卷到学术领域，相信将有一个更佳的科研环境，为科学家攀登诺奖提供条件。（完）