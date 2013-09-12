《明报》马英九vs王金平 牵动蓝绿消长两岸关系

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
（9月12日社评）
马英九以王金平司法关说为由，使国民党考核纪律委员会撤销王金平党籍，王金平正为端坐了14年的立法院长宝座而挣扎。表面上马英九稍占上风，不过以王金平的人脉和能量，只要他不善罢甘休，则马英九面对的挑战现在才开始。
马英九与王金平向来口和心不和，不少人认为是马英九藉机排斥王金平。马英九行事向来予人优柔寡断之感，他就此事亲自披甲上阵，显示他要雷霆一击。
王金平将怎样反击，仍在未知之数，但马英九在政敌环伺，党内凝聚涣散下，将遭遇怎样的景况，难以预估。马英九在这件事本来有理，但却予人盛气凌人之感。本来拿到一手好棋，这局棋却变成难解的对弈。
无论王金平在国民党的去留，都牵动整个政局。设若他力争之下留在国民党，何以自处？至于在立法院，王金平留党仍是立法院长，届时经过此事后与马团队将更难合作。
设若王金平最终被逐出国民党，除非他不问政事，否则一举一动都会改变政局。他可以组党或与民进党结盟等，使国民党分裂，甚至再一次失去政权，王金平仍然有这个能耐。
北京对两岸关系，已非全部押注在国民党身上，与民进党一些重量级人物，都有不同程度接触。马英九与王金平恶斗，说明北京的策略恰当。现在国民党的情况，有点当年李登辉与宋楚瑜恶斗的味道，民进党的运气看来不错，因为历史的轨迹似曾相识。
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