香港《经济日报》：英国启动脱欧 欧盟岂会手软

（重发）特朗普执政不确定性抑制风险偏好--FXTM富拓
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
（3月30日社评）
英国昨正式启动脱欧程序，传欧盟最多给英国5年时间完成整个脱欧过程，惟双方很可能强硬角力，尤其未来1年，势必涌现如陷暗黑泥沼的谈判过招，而弱势的英国最终可能要硬吞坏方案。
英国启动《里斯本条约》第50条，首相文翠珊形容今天是英国踏上没有回头路的历史时刻，大有背水一战之慨，跟之前她强调没协议比坏协议好的论调呼应，并强调好日子还在前面。文翠珊摆出不惜硬脱欧的姿态，冀以对欧盟造成重大冲击来吓唬对手，问题是这策略能否奏效？
事实上，英国的谈判筹码很少，首先英国现时45%出口是输往欧盟，脱欧后会丧失欧盟这庞大单一市场。其次，一旦丧失欧盟的牌照通行权，英国银行和金融机构难再不受限进入欧洲大陆市场，这将严重冲击英国金融业，不少银行已考虑将总部或分支搬到法兰克福或都柏林。
即使英国试图以脱欧过程可能要历时10年，吓唬对手，但欧盟却不为所动，从欧盟提出要600亿欧元分手费，更放风最多给英国两年时间谈判，另给3年时间作过渡安排，可见欧盟立场也非常强硬。欧盟企硬底因有二。
首先，欧洲正弥漫一股极右、反欧的民粹主义，若欧盟为了让英国减少冲击而宽待英国，只会鼓励其他成员国的民粹主义者，以脱欧代价不大为由，煽动民众支持脱欧。德法今年要大选，意大利明年亦要大选，故处理英脱欧不容有失，甚至要杀一儆百，以免发出错误信息。
其二是利益冲突。法兰克福和巴黎正撬英国金融企业墙脚，对英开出的条件愈严苛，愈易将金融企业抢过来。所以不论从得或失的角度来看，欧盟在谈判中绝不会对英国手软。
由于双方各有顾虑，英国和欧盟必然强硬，尤其是首年谈判更无回旋余地，至少要等法国和德国新领导人诞生，还要待明年意大利大选尘埃落定，且反欧风潮降温，欧盟再无后顾之忧，才有机会在立场上有所软化。所以未来一年谈判势非常痛苦，因大家叫价都非常高，待大家感受到经济阵痛，尤其英国看到金融机构开始迁走和缩减人手后，才有望立场软化。
谈判未开始，强弱悬殊之势已成，英国难讨好处，好协议肯定没有，但没协议后果更严重，两害取其轻，相信最终还是要选坏协议。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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