香港《经济日报》：脱欧拥抱全球 英国阵痛难逃

（1月18日社评）

英国首相文翠珊昨宣布脱欧计划，明言拒绝半脱欧，英国将离开欧洲单一市场，转为「面向全球的英国」。英国纵最终成功，亦势多番阵痛，全球金融市场恐亦受牵连震荡。

市场对文翠珊公布的计划，反应不一，镑汇闻声急弹近2%，英国股市则跌。文翠珊粉碎了半脱欧、软脱欧的幻想，表明英国不可能既保留欧洲单一市场，同时全权制定法律、控制移民政策等，故脱欧必然脱离欧洲单一市场。此对在英企业与英国经济，难免造成冲击。

惟文翠珊亦强调，脱欧方案会交由国会表决，令外汇市场对英国最终如何脱欧，是否必然硬脱欧，留有憧憬，令早前跌太多的英镑急弹，而英镑升又令已连升多日的英股微调。

为减低民众与商界对失去欧洲单一市场便利的忧虑，文翠珊昨提出以自由贸易拥抱更大的市场——全球，提出面向全球的英国（Global Britain），并与欧盟谈判争取最好的经贸关系与协议。

然而，「离婚」总伤感情，加上欧盟不会愿见有其他成员仿效英国，故莫说无痛，恐怕要谈判出小痛「离婚」亦难。至于与全球各国商议自由贸易协议，尤其与除欧盟外的最大出口市场即美国与中国，当然是文翠珊所渴求，但失去往欧洲市场的跳板地位，英国的谈判本钱固然大减；而美国候任总统特朗普虽表明会尽快与英国协商，惟特朗普绝非自由贸易支持者，高举美国优先，英国恐难乐观。

何况，自贸协议由谈判到落实执行，一般需时三数年，非一蹴即就，且目前欧盟市场占英国出口达44%，调整阵痛可想而知。更值忧虑的是伦敦势失不少金融中心的优势，如汇丰和渣打银行等亦筹谋搬到巴黎或法兰克福，挫损英国金融服务出口。

再者，广签自贸协议、减税、放宽包括金融等规管，大力拥抱全球化，与包括英国在内的西方反全球化思潮相逆，文翠珊恐要克服不少国内反弹。

英脱欧长远是否错误，很难判断，因欧盟本身也面临崩解风险，中短期则明显要经受很多不明朗和阵痛。惟此不单是英国之事，目前市场集中在特朗普因素，未重视英国脱欧，但欧洲金融中心洗牌、英国经济受压、英镑与楼市等英国资产价格调整、相关的资金流变动等所能起的涟漪效应，未来对环球金融市场难免会造成一定冲击。