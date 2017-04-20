《明报》：不打无把握的仗 对英提前大选三点观察

（4月20日社评）

英国首相文翠珊周二宣布提前于六月八日举行大选，较原定限期早了三年。由于她上任以来一再扬言不会有此举动，这次「出尔反尔」非但令国内外大吃一惊，金融市场亦为之一「震」。

在文翠珊发表声明前个多小时，大不列颠谣言满天飞，从英女皇驾崩到伦敦直接管辖北爱尔兰无所不有。投资者被「蒙在鼓里」，英镑汇价一度急挫。随着诸般可能性被一一排除，市场料想首相要公告天下的大事离不开提前选举，镑汇开始喘稳。在文翠珊亲口证实将于两个月内解散国会举行大选后，英镑出现戏剧性反弹，周三欧洲中段兑美元报一点二八五，是去年十月以来的最高水平。

若说职业赌徒无宝不落，值博率不足绝不轻易下注，那么政治赌徒就更不会打无把握的仗。文翠珊不惜把个人和整个保守党的政治前途押在提前大选上，显有稳操必胜的信心。从去年六月英国公投决定脱欧以来镑汇的起起伏伏观之，每当所谓「软脱欧」（英国与欧盟保持某种形式的联系）看似占上风时，英镑汇价大都偏强；反之，当「硬脱欧」（英国跟欧盟一刀两断）看似取得优势时，镑汇走势便会偏弱甚至急泻（如去年十月初的闪崩）。文翠珊提前大选的决定，对英国脱欧谈判何去何从影响深远，我们认为有三点值得注意：

一、文翠珊于前首相卡梅伦因国民向留欧说不引咎辞职后走马上任，若能透过大选重新跨进唐宁街十号大门，不仅弥补了首相认受性不足的缺陷，保守党政府更可高举「人民授权」旗帜，为捍卫大不列颠利益跟欧盟在谈判桌上周旋。大部分英国民调皆显示，保守党支持度抛离主要对手工党，差距且多达二十个百分点以上。在「左王」郝尔彬（Jeremy Corbyn）领导下，工党内部四分五裂，大选六月八日便举行，要在不足两个月内「翻盘」，谈何容易？

二、文翠珊于宣读声明后强调，在脱欧一事上，国家团结之际，国会却分裂；为阻止在野党继续大玩「政治游戏」，让英国得以顺利完成脱欧程序，舍提前大选别无他法。这也许是事实的一部分，惟不容忽略的是，保守党在国会只有十七席大多数，一旦「笼里鸡作反」，不必在野党添乱，自己人亦会在脱欧问题上不断制造麻烦。

保守党内的「异议者」传统上来自右翼疑欧阵营，文翠珊一则要维系党内团结，二则受制于并不明显的国会优势，碍于现实，在脱欧路线上一直予人偏「硬」的感觉。然而，这到底是首相的真正意向，还是「为大局着想」的权宜之策，外界不易掌握。按照民调显示的形势，保守党于选后扩大国会优势机会极高，果真如此，党内疑欧派要搅局甚至倒戈，亦会因难成气候而不足为惧，文翠珊到底是「软」是「硬」，大选后即见真章。英镑汇价在首相宣布提前选举后拗腰反弹，很大程度反映投资者押注「硬脱欧」机会下降。

三、与任何赌博一样，算无遗策固然重要，惟得失成败也要看对家如何出牌。这边厢，文翠珊于英国脱欧谈判起步阶段当机立断提前大选；那边厢，欧盟轴心之一的法国，本周日便要举行总统大选首轮投票。假如法国总统宝座由其中一位民粹或疑欧派登位，不管此人是极右国民阵线党魁马琳勒庞（Marine Le Pen），抑或代表极左势力的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon），都会为欧盟前景投下极大阴影。

从英国的立场出发，欧盟内部团结若因法国大选结果而出现变数，「对家」能否统一战线便顿成疑问，这反而有助抵消英国跟欧盟讨价还价筹码不足的劣势，让大不列颠有条件在谈判桌上向「对家」争取更大的让步。当然，事态会否朝着这个方向发展，得看法国大选次轮决胜是不是真由两名疑欧派对阵了。

汲取了英国公投、美国大选频频「爆冷」的教训，任何人对民意调查都懂得不尽相信。然而，以目前保守党领先工党的距离，后者要在个多月后「改写战果」难乎其难。民调如再度「失准」，关键不在胜负，而在保守党于国会的优势是否一如想像般大。倘若提前大选无法换来文翠珊想要的结果，一箭多鵰的如意算盘打不响，许多「数」恐怕就要重新计过。（完）