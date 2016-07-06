《信报》：轻率改变现状 英国政坛诡异

（7月6日社评）

经过脱欧公投洗礼的当今英国政坛，可以用「诡异」两字来形容，相比之下，首相卡梅伦意兴阑珊的辞职已算是正常的了。

公投对决，理论上是脱欧阵营赢了，留欧阵营输了，可是一直力数欧盟不是而成为赢家的英国独立党（UKIP）党魁法拉奇（Nigel Farage）竟然宣布辞职，为什么？按他自己的讲法，英国既已退出欧盟，意味着其追求多年的政治目标已经实现，所以要「重新掌控我的生活」云云。貌似急流勇退的讲法难免惹人质疑，这位利用民粹主义鼓吹脱欧的极右大旗手其实不知怎样善后，尽管求仁得仁「独立」了，但对于如何安身立命却说不出个所以然来，倒不如金盆洗手，把烂摊子留给别人处理。赢家居然言退，此乃诡异之一。

诡异之二出现在另一位赢家身上，主张脱欧的伦敦前市长约翰逊（Boris Johnson）本来被视作接替卡梅伦担任首相的大热门，然而他异乎寻常地放弃参与党魁选举，即是无缘拜相，为什么？原因是他感到被背叛，其盟友司法大臣高文浩（Michael Gove）先是质疑约翰逊的能力，然后自己宣布参选党魁。据说，在高文浩宣布参选之后，约翰逊向他的团队表示：「相信高文浩，我真是白痴。你们早告诫我要小心，但我没听劝告，对不起！」说来激动得几乎落泪。

无论高文浩抑或约翰逊最终成为保守党党魁，继而担任首相，带领英国步入不是欧盟成员的未知新世界，甚至千方百计维持联合王国版图，防止苏格兰和北爱尔兰「脱英留欧」，尚可理解为脱欧派处理脱欧事。却可惜，诡异的情况又出来了，现在最有机会获选为党魁的是内政大臣文翠珊（Theresa May），她是一位留欧派。假如将来的英国要由一位留欧派首相来展开脱欧程序，即是启动《里斯本条约》第五十条，与欧盟办理「离婚手续」，局面之尴尬简直令人啼笑皆非。

现在有一类意见认为，《里斯本条约》第五十条迟迟不启动，文翠珊本人亦强调，即使成为首相也绝对不会立即启动，英国内部必须就如何进行脱欧谈判取得共识并研拟对策，何时展开谈判并没有时间表，这其实是留下回旋空间，说不定是拖延策略，谋求钻法律空子推翻脱欧公投。如果到头来真的将脱欧公投作废，或者「顺应民意」进行第二次公投，那么就是另一个诡异之处了。

说到底，脱欧公投反映了一件事，很多时候在民粹主义左右大局的情况之下，即使老牌民主大国也会糊里糊涂走上歪路，结果没有人知道如何收拾残局。对于留欧阵营而言，没有脱欧之后的治国方案是可以理解的，他们要的只是维持现状罢了。可是脱欧阵营呢？何以主张脱欧的人居然毫无准备，完全缺乏改变现状的对应良策？几百万人联署要求第二次公投，足见脱欧一事令英国上上下下方寸大乱。

民粹赢了，民气输了，英国如是，香港未尝不会重蹈覆辙。以立场极端的本土主义者为例，他们跟英国独立党一样抗拒移民，甚至主张香港独立建国，将深圳河以北的内地称为「邻国」，但他们能够构思得出「独立」之后如何安身立命吗？能够勾画得出「脱中」之后的对应良策吗？迄今为止，一切都是情绪化的宣泄而已。

有一事也许说明号称「抗争无底线」的本土主义者难担大任，七一游行之前，部分激进团体说要发动一千人包围中联办，结果什么事情也没有发生，原因竟然是他们抱怨「警力太多」，无法展开活动。我们当然反对违法行为，不过此事始终令人见到，情绪化的口头抗争是一回事，付诸行动是另一回事。

英国脱欧堪可借监，缺乏理性的透彻讨论之前，轻率地改变现状实在太危险。