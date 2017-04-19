香港《经济日报》：英提前大选 会否再现黑天鹅？

（4月19日社评）

英国首相文翠珊突宣布提前大选，镑汇昨急跌后V形反弹，反映市场对执政保守党能赢大选没悬念，而大选结果其实对脱欧谈判影响不大，因为英国谈判筹码不多，难以扭转劣势。

唐宁街首相府昨突宣布文翠珊将发表声明，引起市场诸多揣测，英镑应声下跌0.3%，当文翠珊宣布提前在6月8日大选，以寻求更大民意授权，推动脱欧计划，镑汇由全日低位弹升逾1.3%，但英国富时100指数却下跌逾2%。

文翠珊去年上台时，坚持到2020年才大选，但昨突改变主意，底因有三。首先，她上月启动《里斯本条约》第50条脱欧程序，但在野工党扬言会对脱欧协议投反对票，苏格兰国民党和自由民主党都反对谈判。为了稳住阵脚，以免在谈判时被其他政党拖后腿，文翠珊惟有先发制人，提前大选，只要赢了大选，有民意授权，在未来几年谈判，可确保内部团结，冀争取到一份好协议。

其次，卡梅伦在去年脱欧公投后引咎辞职，文翠珊临危受命，并没经历大选授权而肩负脱欧谈判重任，不但易被反对党攻讦，也易遭党友暗算。为免重蹈当年戴卓尔夫人被党友拉下台的命运，现提前大选，有民意背书，减低在谈判中途落马的风险。

最后，是近日两项民调都显示，保守党的民望领先主要反对党工党21个百分点，是9年来最高。专家已预测假如现时大选，保守党不但可轻易赢得大选，还可望多赢56席，扩大保守党在国会的多数党优势。

纵使文翠珊如其盘算般，赢得大选取得民意授权，也只是安内，仍难以扭转英国跟欧盟谈判的劣势。英国45%出口是输到欧盟，脱欧后除丧失欧盟这庞大单一市场外，英国银行难再不受限进入欧洲大陆市场；若欧盟为减轻对英冲击而宽待英国，只会鼓励民粹主义者煽动民众支持脱欧。法德即将举行大选，意大利明年亦要大选，故欧盟处理英脱欧，绝不能手软，故主导权在法德手上，英国仍将续处于下风。

有一点值得留意，英大选会否再现「黑天鹅」？公投脱欧后，很多英国民众后悔，苏格兰、北爱尔兰和威尔士民众亦大都反对脱欧，他们会否藉大选为脱欧翻盘呢？政治一天都嫌长，变数并不能完全排除。

文翠珊借提前大选，来增加脱欧谈判民意授权的如意算盘，能否打得响，还看选民意向。（完）