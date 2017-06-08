香港《经济日报》：特雷莎·梅惨胜？ 英前路恐更崎岖

（6月8日）

英国今日大选，首相文翠珊（特雷莎·梅）错估形势，保守党能否仍胜出，以至保住国会逾半议席，关键在于投票率尤其年轻人是否踊跃投票。相信文翠珊今次只能惨胜，英国前路恐更崎岖。

文翠珊4月宣布提前大选时，领先对手工党24个百分点，但日前一度收窄至1个百分点，原因是她在长期护理政策上推出被戏称为「痴呆税」，导致民望大跌。其后曼彻斯特和伦敦先后发生恐袭，民望进一步下挫。她惟有摆出强硬姿态，扬言不惜修改人权法来反恐，总算暂稳形势，民望略为反弹。

保守党民望仅略领先，能否保住执政党地位的关键在于投票率，尤其目前仍有22%选民犹豫未决。须注意的是工党提出免除大学生学费，力争年轻选民支持来翻盘，因为青年不满保守党过去7年大加学费两倍，又取消助学金和其他福利，民调显示67%青年支持工党，若他们群起投票将打击保守党选情。

尽管民望急挫，保守党仍可望在大选中胜出，出现悬峙国会的机会亦不大，因对手太不济，工党党魁郝尔彬立场极左，形象差。相信保守党仍可保大多数党地位，但议席可能比改选前的330席少，而非文翠珊最初盘算的大有斩获，可谓偷鸡不成蚀把米。

保守党即使保住执政党地位，但经过7星期的折腾，英国已被弄得五痨七伤。首先，文翠珊提前大选，是想获得选民授权，与欧盟进行脱欧谈判，但事与愿违，议席可能不增反减，谈何民意背书，令她在脱欧谈判的讨价还价能力不加反减。

更糟的是她露馅，一直试图摆出「铁娘子」的架势，却是中看不中用，让人看穿她只是个机会主义者，提前大选是计算工党民望低，胜算机会高。她乘势拿取改革的授权，匆匆提出「痴呆税」等改革的在竞选纲领，遭到强烈反对，却立即缩沙作出修改等，在在显示既没坚持理念，又缺政治手腕推行改革，无疑自暴其短，令人觉得她无法控制大局，怎样能够做到反恐、提振英国经济、减低脱欧的震荡呢？

对外方面，G7不当她一回事，美国决意走孤立主义，根本帮不上忙，而欧盟又看扁她，令英国在脱欧所衍生的经济难题只会更严重，大大增加了英国的政经风险。

提前大选对保守党来说，很可能已沦为噩梦，形势比选前更差，文翠珊、保守党和英国都成了输家。