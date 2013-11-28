香港《文汇报》：美蓄意挑衅必须承担后果

(11月28日社评)

美军两架B－52轰炸机26日沿中国东海防空识别区东部边缘南北方向往返飞行，于钓鱼岛以东约200公里活动。中国国防部发言人昨日表示，中国军队对其进行了全程监视、及时识别，中方有能力对相关空域实施有效管控。美军机进入东海防空识别区，是明显的挑衅行为。事实上，中国既然划设东海防空识别区，就有准备应对挑衅。中国有决心有能力应对任何事件发生。如果美国、日本不能理性接受而是蓄意挑衅，一旦发生摩擦甚至冲突，必须承担一切后果和责任。

美军机进入东海防空识别区，目的可疑，对中国领空存有潜在威胁，中国可采取跟踪、监视，在情况紧急时，可适度采取警告、驱离或拦截等限制措施。此次中国军队对美军机进入东海防空识别区进行了全程监视、及时识别，充分显示中方有能力对相关空域实施有效管控。

目前，世界上已有20多个国家和地区设立了防空识别区。中国迟至今日才设立东海防空识别区，是按照对等原则所采取的防御性举措。中国划定防空识别区，显示中国强势应对美国“重返亚太”遏制中国的战略。美国重兵利器部署东亚和东南亚，加深该地区的紧张态势，美国应该对东海危机和争议不断的南海局势负责。

中国划设东海防空识别区符合《联合国宪章》等国际法和国际惯例，目的是扞卫中国的国家主权和领土领空安全。中国通过对进入防空识别区的航空器进行识别管控，实际上可以有效地减少和防止误解误判，有利于维护该地区的正常飞行秩序，是具有积极意义的建设性举措，美日对此必须尊重。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。