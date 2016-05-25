香港《信报》：美国“项庄卖剑” 意在中国沛公

（5月25日社评）

美国总统奥巴马在结束八年任期之前动作多多，而且不乏历史性创举，例如与互相猜忌的长期宿敌古巴修好；例如本周五将赴广岛，成为首位在任白宫主人到访日本原爆地；又例如亲自前往美军的伤心地或说英雄塚越南，展开三天访问行程。作为诺贝尔和平奖得主，奥巴马造访越南并且送上解除武器禁运的厚礼，目的纯粹是化干戈为玉帛那么简单吗？答案显然是复杂得多，美国与越南迈向一种似有还无的半同盟关系，并非在意于情操高尚的世界和平，反而略带燃起火头的意义，因为双方旨在南海主权争议之上携手遏制锐意崛起的中国。

奥巴马日前飞抵越南河内，接受其国家主席陈大光隆重欢迎之后，两人闭门会谈约一小时，之后在联合记者会宣布，美国完全解除对越南实施了超过三十年的武器禁运令，此举意味着越南可向美国购买先进武器，加强其军事实力。经济能量正在冒升的越南投桃报李，与美国签署多项合作协议，包括廉航越捷航空（VietJet）向波音公司购买一百架七三七客机，价值一百一十三亿美元（约八百八十一亿港元）。

完全解除武器禁运令，奥巴马声称与中国无关，表示只是希望完成漫长的美越关系正常化进程。然而问题却在于，越南在南海争端是其中一个表现进取的国家，跟寻求国际仲裁的菲律宾不遑多让；中方认为，越南侵占了二十九个岛礁，数目之多冠绝诸国；越南透过购买美国武器增强军事实力，必然是冲着中国而来。

根据美国媒体分析，收到奥巴马厚礼馈赠的越南，有机会容许美军舰队再次使用该国东南部的金兰湾，一个足以停泊航空母舰的深水港。金兰湾在越战期间曾经获南越政府租借为美军基地，用以向北越地区发动攻击，越战结束之后，美军黯然撤离。冷战期间，金兰湾则成为苏联的军事基地，直至苏联解体之后的一九九二年。

假如美军再次进驻金兰湾的说法属实，更加反映美越之间彼此靠拢的意图是箝制中国，因为金兰湾扼守太平洋战略位置，与菲律宾有美军驻守的苏碧湾遥相呼应，一旦南海有事，山姆大叔不必花费多少时间即可摆出左右夹击之态势。中国对于金兰湾的动静十分敏感，可从上月的一宗事件看出端倪。

今年四月十二日，日本自衞队两艘舰艇首次停靠金兰湾，中国外交部发言人陆慷随即声明，任何国家之间如果开展正常的合作，应该是无可非议，但如果这些合作是针对第三方，以及不利于地区的和平及稳定，中方必定反对。说白了，中方反对任何国家利用金兰湾在南海问题之上兴风作浪，尤其是居心叵测的日本。

谈到菲律宾，不得不提另一变数，该国最近选出一位名叫杜特尔特的新总统，尽管这位「菲律宾特朗普」作风比较狂妄，经常政治不正确地语出惊人，但在南海问题之上相对亲华，跟其前任阿基诺三世不同，他表示愿意跟中国谈判，甚至不排除搁置争议。相信是考虑到这一个转变，美国必须在菲律宾之外再添一员制华生力军，于是因利乘便看上了越南，解除武器禁运等于为中国的对头人戴上御敌的盔甲，要是金兰湾真的成为美国军事基地，更加如虎添翼。

项庄舞剑，意在沛公，同样道理，美国「项庄卖剑」，意在中国沛公。

当然，越南始终是美国心头的一根刺，两国关系不可能短时间之内全面交好，甚至结盟，如今只是在南海问题上寻求战略共同利益而已。撇除互相利用遏制中国的元素，美越关系距离真正的大和解尚有一段很长的路要走，最低限度奥巴马已表明，售武是有条件的，将系于越南的人权状况，而且必须逐项审议。

姑勿论如何，面对「项庄卖剑」的局面，如身处鸿门宴上的中国，又是时候要见招拆招了。