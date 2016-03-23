香港《信报》：纵难一笑泯恩仇 且渡劫波写未来

（3月23日社评）

在哈瓦那，美国总统奥巴马和古巴领导人劳尔·卡斯特罗(Raul Castro)两手相握，象征曾经逾半世纪老死不相往来的两国，自去年七月复交之后，解冻修好又再迈前一步。奥巴马这次历史性出访古巴，有将两国关系拉向制度化轨道，避免走回头路的意义；由于长期的隔阂，意识形态与价值观的严重差异，两国虽难以一笑泯恩仇，惟每一善意接触，必有助前路披荆斩棘走下去。

尽管两国关系破冰，但美古间始终存在几个死结未解，包括对古巴禁运、关塔那摩美国海军基地争议、处理古巴移民政策等等，当然还有惯常缠绕的人权问题。古巴强烈要求解决这些历史问题，并未得到积极回应；因为华府意图主导两国关系，须握筹码在手。毕竟两国复交是历史跨越，历史的遗留不可能同步跨越，去年中之前，古巴还列在美国定下的支持恐怖主义国家黑名单上，直至奥巴马于去年五月底把古巴除名，始为实现恢复邦交清除障碍，美国在此已展现了外交的高度灵活性。

当然，美古复交你情我愿，各有利益所系，美国的转变自有其地缘战略考量。上世纪美国的拉丁美洲后院，除了古巴这个社会主义国家「钉子」，还有像委内瑞拉这样的「顶心杉」。自前苏联于六十年代初在古巴制造导弹危机后，这种地缘情势，颇令美国因「后顾之忧」而难以安寝。近几年，随着老卡斯特罗逊位，委内瑞拉独裁者查韦斯去世，美国抓紧时机，实行各个击破，逐步「拔钉去杉」，扫除后院隐忧，这可以说是奥巴马的外交成就。

早于一八二三年创立「门罗主义」的美国国务卿约翰·亚当斯就曾指出，古巴的地理位置极具战略性，对美国很有价值，古巴离美国那么近，「就应该像一颗成熟的果子一样掉进美国的怀抱」。掉进怀抱就易于控制，于是不管是拉拢或颠覆，美国抱持的不离这个目的。

在余下一年任期之际，奥巴马在没有竞逐连任的包袱下，可以较为洒脱地进行破格的创举（一如台湾的马英九总统，于倒数在位日子与中国国家主席习近平实现世纪握手），终于「绑定」有望让古巴重投怀抱这份政绩，匡定两国未来的外交格局，既使他得以名垂青史，也在卸任前为民主党留下一抹亮丽色彩，有利民主党候选人在大选增添优势。至于古巴，藉着与美建交，将有利经济发展，也可纾缓国内的尖锐矛盾。不过，若要双方关系趋于更加稳定，美国能否解除对古巴的禁运是关键之一，只是这并非奥巴马所能决定，事关目前由共和党控制的国会，反对解除禁运的声音仍大，难以批准。况且禁运也是美国倒逼古巴加快政治改革步伐的一大武器，不经几番讨价还价，不易得出结果。但无论如何，化世仇为邦交来之不易，美古关系步向正常化，符合两国政府与人民的利益，不会轻言倒退。

就美国一贯挂在口边的人权问题，奥巴马此行在哈瓦那明确表示，古巴的未来只能由古巴人民自决，而非由其他人决定，显示对于不同意识形态的国家，美国再不一定刻意「输出民主」，像在中亚和中东北非地区的颜色革命般，单一采取让管治者「换画」的策略，达致间接控制的目的，反而推动直接交往，以发挥影响力。如此一来，古巴领导人不虞因与美国全面复交而动摇政权，对彼此减少争拗，增进合作交流，自有裨益。

美古间的仇怨或许阴霾未散，但和而不同所催生的交好已露曙光，事实证明，世上没有不可跨越的意识形态鸿沟。比照香港撕裂的社会，建制或泛民壁垒分明，大中华与本土势如水火，政治理念互异，争拗缠绵不息，激进勇武者甚至诉诸暴力，终究有多大的分歧多深的怨怼？比之国仇，那是没有什么大不了的龃龉，没什么不可弥合。劫波渡尽，相逢一笑，求同存异，是务实地向前看，重写符合社会整体利益的契机。这样的启示当今世上一点也不少，对香港也分外有意义。