《信报》：美国防务聚焦亚太 东亚军备露骨竞赛

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（3月7日社评）
中国今年国防预算支出增长12.2%，数额突破8000亿元人民币(约1300亿美元)；与此同时，美国国防部亦公布2015财政年度国防预算申请，金额亦高达约5000亿美元，且在最新的《四年防务评估报告》中，透露未来把60%海军资源投放到亚太地区，加上日本已连续2个财年增加军费，可以看到，当前东亚地区军备竞赛隐现升级之象。
中国抗衡美国亚太再平衡战略的同时，亦面对东海和南海领土争端，拟加强战略攻防能力、威慑能力和军事动员效率，以应对周边安全环境恶化之势，今年进一步提高军费并不令人奇怪。
有见于中国军事崛起，美国当然不会怠慢。据刚公布的最新《四年防务评估报告》，除了强调贯彻亚太战略再平衡外，还提出发展「空海一体」的全球作战能力。
按照报告，美国的战略重点依次为亚太、中东、欧洲、非洲和拉美。报告评估，由于亚太区各国继续发展军力，但区内因领土及自然资源纷争，可能导致冲突，在维护地区稳定上，美国将加强与澳洲、日本、南韩、菲律宾等国之间的战略盟国关系。依照这条战略发展轨迹，中美在东亚地区内不容易建立战略互信。
对于今年中国军费开支突破8000亿元人民币，日美两国反应敏感。日本官房长官菅义伟急不及待批评中国军费缺乏透明度，引起国际社会担忧。
美国进一步把军事资源聚焦亚太，加上日本千方百计遏制中国崛起，而中国亦持续增加军事开支，基于东亚地区迄今仍然缺乏有效的安全机制，领土和资源争端形成潜在的军事冲突，在在令地区军备竞赛更容易堕入恶性循环。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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