《信报》：美国防务聚焦亚太 东亚军备露骨竞赛

（3月7日社评）

中国今年国防预算支出增长12.2%，数额突破8000亿元人民币(约1300亿美元)；与此同时，美国国防部亦公布2015财政年度国防预算申请，金额亦高达约5000亿美元，且在最新的《四年防务评估报告》中，透露未来把60%海军资源投放到亚太地区，加上日本已连续2个财年增加军费，可以看到，当前东亚地区军备竞赛隐现升级之象。

中国抗衡美国亚太再平衡战略的同时，亦面对东海和南海领土争端，拟加强战略攻防能力、威慑能力和军事动员效率，以应对周边安全环境恶化之势，今年进一步提高军费并不令人奇怪。

有见于中国军事崛起，美国当然不会怠慢。据刚公布的最新《四年防务评估报告》，除了强调贯彻亚太战略再平衡外，还提出发展「空海一体」的全球作战能力。

按照报告，美国的战略重点依次为亚太、中东、欧洲、非洲和拉美。报告评估，由于亚太区各国继续发展军力，但区内因领土及自然资源纷争，可能导致冲突，在维护地区稳定上，美国将加强与澳洲、日本、南韩、菲律宾等国之间的战略盟国关系。依照这条战略发展轨迹，中美在东亚地区内不容易建立战略互信。

对于今年中国军费开支突破8000亿元人民币，日美两国反应敏感。日本官房长官菅义伟急不及待批评中国军费缺乏透明度，引起国际社会担忧。

美国进一步把军事资源聚焦亚太，加上日本千方百计遏制中国崛起，而中国亦持续增加军事开支，基于东亚地区迄今仍然缺乏有效的安全机制，领土和资源争端形成潜在的军事冲突，在在令地区军备竞赛更容易堕入恶性循环。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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