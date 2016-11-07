香港《经济日报》：谁主白宫 中美摩擦恐升温

（11月7日社评）

美国时间8日大选，选情反复，希拉莉民调仅领先特朗普2个百分点，甚至有统计指希拉莉选举人票首次由稳胜的270张跌至268张。惟最终谁主白宫，对华政策恐变，中美摩擦随时升温。

美国大选瞬息万变，不论民主党希拉莉或共和党特朗普，对中国都属鹰派，惟谁上台对华相对有利？两人均难缠，但特朗普上台相信中美关系不至于剑拔弩张，至少可以谈。

假设特朗普上台，中美龃龉相信只会集中在经贸上。特朗普高喊美国优先，批评中国抢去美国人职位，其贸易保护主义倾向，威胁提高关税，又放话要将中国列汇率操控国，预示他在经贸上将为难中国。然而，打中国牌是每届总统候选人的竞选策略，上台后又是另一回事。作为生意人的特朗普，一切以利益为主，从这个角度看，中美还有讨价还价余地，关系不至恶劣。

相反，如希拉莉上场，中美摩擦恐变激烈。希拉莉是美国重返亚洲、围堵中国策略倡导者，相信她上台后会加强亚洲再平衡部署，既利用日韩同盟，又拉拢东南亚诸国，甚至增派美军，在南海牵制中国。事实上，上月底美军已在南海增强兵力，驻加州圣迭戈的第三舰队首次指挥军舰巡航南海。第三舰队加上驻日第七舰队共5艘航母、逾160艘军舰，战略目标明确，从朝鲜半岛及菲律宾方向协防南海。对中国来说，南海是国家核心利益，没回旋空间。故中美在南海的角力势将更激烈。

惟中美在南海擦枪走火风险增，真开战机会低。原因在于希拉莉相信只会是一个低民望的总统，加上国内厌战情绪，掣肘希拉莉开战。中国则因军力与美仍有距离，亦不敢贸然动武。

不论谁上台对华政策固然有变，而全球政经亦难免震荡。倘特朗普上台，民粹主义、孤立主义的贸易政策恐冲击新兴经济体。外交上特朗普没策略且难转身，难测性较希拉莉高，因此全球格局难逆料。

如希拉莉胜，因她对贸易态度不像特朗普极端，虽仍可能因应国内民粹情绪，操作贸易保护措施，但对全球贸易总算不是最差结果。外交上，希拉莉可能会继续现时在中东退却策略，但在东北亚对北韩不会手软、在南海将加强军力，令东亚地缘政治更突出。

谁入主白宫虽仍有变数，但可以肯定的是全球96%无权投票的人，却与美国人一样承受选举的影响。（完）