香港《经济日报》：美欧日央各顾各 资金盛宴继续

（11月3日社评）

美储局刚宣布停止买债，欧央续半心半意量宽，日本央行则一往无前地再度加码大放水。三大央行各行各路，对已惯受泛滥资金浮起的环球股市并非坏事，惟市场波动与折腾则难免。

环球股市周五飈升，日本股市更急飈近5%，主因是日本突宣布两招撑经济。一是日央决定再加码量宽，将每年买债目标由60万亿至70万亿日圆，一举增至80万亿；一是日本政府改变退休金投资基金的资产配置，大增股票比例。

日本此举无疑是因应本年4月提高消费税率后，所谓的「安倍经济学」三枝箭失效，日本经济似再失速，加上日本政府将要决定明年10月是否按计划再提高消费税率，故急打补针望能靠催谷股市制造财富效应，以及推低日圆滙价刺激出口与通胀，先度过眼前危机。

日央毅然加码放水，明显与美储局周四宣布停止买债计划，不再放水，大相迳庭；与欧央半心半意，量宽但拒买国债，亦有差别。近期不断有声音担心，若各大央行未能协调举措，恐不利于应付全球经济减速。

惟现实是要协调难协调，且不协调亦非坏事。美欧日三大央行基于本身政经现实，只能采取各自的货币政策，难以协调。

欧元区方面，德法意三个龙头不是经济增长呆滞便是再衰退，欧央只得量宽急救，但在德国阻力下，又未能印钞买国债，故只能半美式量宽。

美欧日央行各适其适，难以协调却非坏事，因环球资产市场已因各国央行量宽而泡沫四起，若全球央行一同继续加码，后患之大可想而知；但若一齐收水，势一下子刺破泡沫，造成极大冲击。

然而，此亦不无挑战。一方面，环球经济基本仍弱，纵使只是美国退市，将造成的冲击是其他国家尤其新兴市场所能承受？另一方面，美欧日央行的不同政策，势造成滙市以至商品市场大幅波动以至折腾。再者，此虽避免了三大央行若同一行动的冲击，但美停印、欧日加印下，全球资金更为泛滥，令资产市场续胀，泡沫盛宴终将如何结束仍是一大忧虑。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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