《信报》：加息风险虽降 耶伦铁心缩表

（7月28日社评）

美国联储局议息会议决定维持利率不变，还因低通胀对加息问题放鸽风，但表明不久就要缩减资产负债表，凸显储局坚决要尽快展开货币政策正常化程序，防范资产泡沫问题恶化。

储局会后发声明，在谈到扣除食物和能源价格的整体通胀有所下跌，低于2%目标时，删去「近期」一词，反映储局默认低通胀并非一时性，而是会维持一段时间。

这让外界解读成低通胀已成了新常态，储局可能要放慢加息步伐。从市场反应来看，12月有逾半机会不加息，甚至有分析指储局明年可能掉头减息。

惟在提到缩表时间表时，储局却说「相对短时间内」实施。由于储局下次议息在9月举行，9月缩表便不言而喻。储局在加息问题上放软口风，但在缩表问题却相对强硬，原因有三。

其一，储局没将加息和缩表挂鈎，而是视缩表为货币正常化的关键举措。储局曾表明，一开启缩表就不会轻率叫停，即使经济逆转或出现问题，储局亦首先用利率政策处理。言下之意，储局的就业与通胀双目标，以利率政策为工具，如非必要，不再与资产负债表扩张缩减挂鈎。

其二，储局上次会议纪录显示部分委员担心资产泡沫，包括股市，因为自2008年后三次量宽所产的海量资金，主要并没流入实体经济，而是在资产市场游走，不断推高资产价格，成了金融市场隐患。为免资产泡沫愈吹愈大，纾减金融泡沫风险成了当前要务，储局有必要尽快缩表，开始逐步收回之前量宽所滥发的资金。

其三，在时机上储局主席耶伦亦不得不为。耶伦任期将于明年2月初届满，尽管美国总统特朗普近期突改口，说除了自己的经济顾问科恩是储局的最佳人选外，还表示考虑耶伦连任，但特朗普反口覆舌，外界仍相信耶伦留任机会不大。既然如此，若她能在任内除启动加息外，还启步缩表，完整展开退市步伐，便是重要功绩。由于缩表与量宽同样是史无前例，有甚么影响难以逆料，若9月缩表，她便有3个多月时间应对；否则年底才缩表，便难免有未尽责任，将摊子留给继任人之嫌。

至于加息方面，虽然市场认为储局12月加息机会不大，但个中包括经济走势的变数仍多，投资者不能掉以轻心，做好风险管理，才能将风险减至最低。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。