《星岛日报》：议员怕狙击 美国管枪难

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
(12月17日社评)
美国青年闯进小学校园枪杀20名幼童和6名教职员,事件震惊全国,势必重燃管制枪械的辩论.总统奥巴马带泪表明要采取有意义的行动,避免悲剧重演,但是国会众议院由反对收紧管制的共和党控制,恐怕仍然要好一段日子议而难决.
有美国传媒举出同日发生在中国河南的疯汉闯进小学砍伤22名学生事件作比较,指出伤亡低于美国,是由于中国有严格的枪械管制.
美国枪管宽松,有历史和文化原因,拓荒时期甚至规定每家都要有枪作集体防卫,西部片枪手保护家园除暴安良,深入民心,宪法规定保障人民拥有武器的权利,社会对枪械管制意见分歧.政治方面,全国步枪协会势力庞大,加上军火商支持,议员不敢轻易得罪,避免在选举中成为负面宣传狙击对象.
民主党总统克林顿曾经成功推动国会立法,稍为收紧枪械管制,有效期10年,到共和党布殊执政时,法例自动失效.奥巴马角逐总统时,支持重新收紧枪械管制,但首任他主力搞经济和医疗保障,硬仗连场,不欲另开战线.现在少了连任考虑,今次事件令支持枪械管制的人重新寄望奥巴马有大动作.
可是,就算奥巴马有此大计,能否在国会过关却大有疑问.众议院2年一选,当地传媒统计,全国步枪协会在2年前的选举中,支持的候选人成功率达八成,更大威力在于协会还会狙击支持枪械管制的候选人,命中率甚高,故此2党议员都有所避忌.要收紧枪械管制,奥巴马面对的难度比削赤还高.
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