《信报》：软硬兼施美企“跪低” “特”式罚酒种下祸根

（12月23日社评）

执世界汽车玻璃市场牛耳，在中国、美国及全球占有率分别高达六成、三成和两成的福建省民企福耀玻璃，其创办人兼主席曹德旺近日现身视频，为福耀斥资十亿美元赴美设厂解画。际此内地力阻外汇流失的敏感时刻，这段视频于微信群组疯传，格外瞩目。

曹德旺罗列了多项中美营商成本对比，得出在美国设厂较在内地生产利润高四成的估算。福耀于美国汽车玻璃市场份额高达三成，美国车厂是其大客户，直接在当地设厂对提升成本效益的好处，非一般内地企业可比。然而，不容否认的是，美国在电力、天然气，以至土地等环节价格远较中国廉宜，逐渐抵消内地于劳动成本上的优势。随着中国工资近年大幅上升，连同税费差异和美国为吸引厂商落户提供的种种优惠，有兴趣把部分工序迁往彼邦的中国厂家势必愈来愈多。

曹德旺清心直说，道出「除了人工，中国什么都比美国贵」之苦，为企业走出去树立另类楷模。讽刺的是，美国候任总统特朗普软硬兼施，一面以税务优惠等条件利诱美国制造商留在本土生产，一面扬言「今后没有企业可以随便撤出美国而毋须承担后果」。

政客无法兑现选举承诺，上台后「走数」司空见惯，但特朗普真假虚实更飘忽，本月初，他抛开千头万绪的过渡工作，亲自走访有「锈带」之称的中西部工业重镇，既向支持他的蓝领选民谢票，又为成功争取到美国老牌冷气机制造商开利（Carrier）答应保留近千职位在本土「攞采」。

特朗普到底是诚心为保护美国工人饭碗的诺言「找数」，抑或又是一场「骚」，藉此行彰显他的强人作风，给有意在海外设厂的美国企业施以下马威，其实都不重要。关键是，开利事件为特朗普治下美国政商关系立下了一个坏的先例，企业日后作出重大决定前，除了成本、利润等商业元素外，还得慎重考虑政府的反应，每项决策都要顾及「赏」与「罚」，非但为可能陆续有来的官商勾结埋下伏线，更严重扭曲了商家的自由意志。

开利今年二月宣布关闭印第安纳州厂房，把二千一百个职位迁往墨西哥，惟近日计划有变，决定把当中近半职位留在本土。美国传媒报导，特朗普为了兑现竞选时向开利工人作过的承诺，未上任即与开利做成「买卖」，以七百万美元税务优惠换取公司同意在印州保留近千岗位。

据熟知谈判内情人士透露，开利若敬酒不喝喝罚酒，特朗普正式入主白宫后，开利每年数十亿美元的美国政府订单随时「冻过水」。区区数百万美元税务优惠，也许不足以令开利改变初衷，但数十亿美元政府订单却绝非闹着玩，任何企业决策者都不能不想清想楚。权衡利害后，开利决定从善如流，大口喝下「特」式敬酒。

选择饮罚酒又会有何后果？波音行政总裁米伦伯格（Dennis Muilenburg）对特朗普针对中国看不过眼，以并不特别尖锐的言辞批评他践踏自由贸易。此言一出，马上引来特朗普反弹，发推文狠批波音建造的一款全新「空军一号」美国总统专机成本过高，威胁取消订单，波音股价应声下跌。本周三外电报导，米伦伯格承诺把新「空军一号」成本控制在四十亿美元以下！由此看来，「狂人」的大棒子是奏效了。

开利「交易」和波音舵手的遭遇，足证特朗普不仅「顺我者昌」，更且「有仇必报」，他上任后美国与中国和其他国家的贸易关系固然令人担忧，美国本身的政商关系恐怕也得彻底改写。

在商言商，哪里设厂能为企业带来最大利润，商家便往哪里去。这正是曹德旺不避当局严打资金外流，也要围绕内地营商成本日高大吐苦水的底因。同一道理，特朗普威胁抽起政府巨额订单，此风一长，长远来说只会削弱美国对企业的吸引力。要抵消负面影响，特朗普政府惟有慷纳税人之慨，不断向美国公司派发税务和其他「福利」，以胡萝卜配合大棒子，务令美企打消海外设厂念头。

从开利和波音事件可见，特朗普尚未上任即向美国工人成功「交数」，兼且接连逼得大企业「跪低」，表面上威风八面，但代价是资本主义的「生态系统」被破坏得面目全非，原先从未想过海外设厂的美企，眼见以牺牲本土工人职位作饵，即能换来源源不绝的政府优惠，精明的商家怎会不纷纷威胁搬迁厂房？

如此一来，对特朗普当选总统立下「大功」的美国蓝领阶层，岂非成为企业换取好处的「人质」？特朗普究竟是令国民得免失业的「英雄」，抑或恩将仇报的「小人」，历史将作出公正判断。