香港《经济日报》：安倍“朝贡外交” 开当代坏先例

（2月10日社评）

美日峰会今天举行，盛传日本首相安倍晋三此行是在美国总统特朗普力压下朝贡，包括藉华向日施压。特朗普即使对盟友亦是利先于义，肆意敲敲竹杠，难免令一众盟友忧心离心。

安倍访美前夕，日本传媒放风指安倍准备向美国送大礼，未来10年会在美国投资1,500亿美元，美日共同开发达4,500亿美元规模的基建市场，助美创造70万个职位。实情有待揭盅，但日媒已讥讽安倍形同奉行「朝贡外交」。

安倍为何要向美送大礼？缘于特朗普上台后，把华府既定对外战略和协议推倒重来，如跟宿敌俄罗斯交好，又把奥巴马倡议「跨太平洋伙伴关系协定」（TPP）以经济围堵中国的做法一手葬送，似将亚太经贸话语权让给中国，令安倍担心美国淡出亚洲，影响美日同盟关系。

特朗普更变本加厉，突指日本操控汇率，不利美国出口，似要迫日圆升值。1985年「广场协议」迫日圆升值，是导致日本陷入经济迷失逾20多年的元凶，安倍自然胆战心惊。

为讨好特朗普，安倍试图先发制人，以大礼迎合其请美国人、用美国货的「美国优先」政策，争取维持美日友好关系、不迫日圆升值、甚或同意日本推行国家正常化等。

按日媒报导，安倍已准备好朝贡，惟特朗普仍要挑他访美前夕，发布向中国国家主席习近平发出的感谢信，指寻求推动美中建设性关系。时机不迟不早，大有藉与华关系的变数，向安倍加倍索利的味道。因此，安倍的如意算盘能打得多响？又能响多久？特朗普会不会食髓知味，未来反覆索要，以他过去从商的作风与历史，风险着实不低。但安倍手中牌有限，日本又高度依靠美国，只能赔笑吃黄连。

对日本如此，特朗普对其他传统盟友亦如是，例如不但评价英国脱欧一事离间英欧、唱衰欧盟，外界认为是图转以双边贸易谈判，争取美利益，以至避免欧盟坐大挑战美国利益。又如指斥德国操控欧元汇率，图迫欧元升值，以利美国出口等。

国与国关系讲求对等，但特朗普这种向盟友不断索要，迫玩朝贡外交，令国际关系彷佛倒退到古时，而美日一个愿打，一个愿捱，只会令盟友担心要交多少「贡品」才能取悦特朗普、本国利益又会否被卖掉，长远计，此恐令美国跟盟友关系日益疏离。