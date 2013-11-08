《信报》：美国经济加速扩张 库存拉动后劲存疑

（11月8日社评）

美国商务部昨晚公布第三季国内生产总值（GDP），折成年率初值增长2.8%，高于第二季的2.5%，主要由库存增加和贸易好转拉动。不过，消费开支和企业投资放慢，加上房地产市场升势有降温迹象，美国经济弱势复苏状况无明显改变，美国联储局年内退市的决策，迄今仍难以安心启动。

市场焦点已投向即将公布的10月非农就业数据，若然数据欠佳，证明联储局10月会议维持每月购债规模不变、超低利率也不改的决策理由充分。三季度经济扩张，主要靠库存增加拉动，但可惜消费支出增长仅1.5%，始终制约经济扩张的速度。

据美国抵押贷款银行协会最新数据，截至11月1日止当周，经季调的按揭申请指数下滑7%；30年期固息利率轻微回落至4.32厘，但仍高于去年的3.4厘水平。房地产市场复苏动力转弱之象，益增联储局对利率上升的忧虑。

三季度新增职位每月平均为14万3千个，相较上半年月均19万9千，显示就业市场改善速度相当反覆。9月失业率虽然回落至7.2%，但就业不足和放弃求职的U6失业率，仍高企于13.6%水平。

联储局官员一直讨论是否需要降低失业率的退市门槛，令市场对未来较长时间内利率维持不变，能形成稳定的预期，相信联储局即使缩减每月购债的规模，利率仍将保持在较低水平。

两党在预算支出和债务上限的争拗，一定程度影响美国增长步伐的稳定性。如今美国三季度经济扩张速度比预期为佳，不过，增量过急或反而会拖累四季度成长速度；加上消费和企业投资增长放缓，使美国四季度的增速有放慢之隐，联储局启动退市左右为难。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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