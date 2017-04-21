《信报》：美国虚报军情 慎防误判成灾

（4月21日社评）

虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。

四月九日，美国政府声称航空母舰卡尔文森号战斗群在西太平洋「北上」，开赴朝鲜半岛海域以震慑北韩，警告金正恩政权切勿再试射导弹和进行第六次核爆；此外，还有两艘航母列根号和尼米兹号相继启程，将会同时出现于东北亚，予人一种强烈的战云密布感觉。总统特朗普惟恐天下不乱，煞有介事声称：「我们派遣了无敌舰队，十分强大。我们拥有潜艇，十分强大，大大超出航空母舰的战斗力。我还可以告诉你，我们拥有世上最佳的士兵。我可以再说一遍，他（金正恩）正在做错事。」

忽然之间情况来个反高潮，美国国防部在十日之后才证实，卡尔文森号原来是一直「南下」，往北韩的反方向航行，参加与澳洲海军在印度洋举行的联合演习，最快要待至本月底才开赴朝鲜半岛海域。那么列根号呢？正在日本横须贺基地维修，预料五月才完成。至于尼米兹号，与北韩更加是十万八千里之遥，目前于加州对出海域训练，而且接下来的行动可能是前往中东地区而不是朝鲜半岛。

「三舰会师」顿变欺人的一派胡言，白宫的解释是「时序上发生一连串小的技术错误」，包括美军太平洋司令可能过早宣布相关部署，国防部长马蒂斯又错误解读美澳联合军演已取消，总之是沟通出现问题，导致向外发放错误讯息。

当然，也有评论家尝试为美军解窘，认为航母战斗群行踪成谜其实是扰敌之策，虚张声势的目的是拖延时间藉此向中国施压，要求北京好好管束平壤，虚晃一招无非避免擦枪走火，如果真的要动武，有没有「三舰会师」分别不大，美军依然可以使用其他武器。

此说尽管听起来有道理，但始终难以洗脱「特朗普又吹牛」的不良印象。尤其关键的是，如果北韩看穿美国的靠吓招数，同样擅长充大头的金正恩会乖乖就范吗？朝鲜半岛无核化可以成为事实吗？无论是蓄意的混淆视听打心理战，抑或白宫一众精英幕僚沟通出错，美国航空母舰使出一招莫名其妙的「迷踪拳」，对于解决北韩危机根本没有帮助，反而容易导致误判成灾，说不定金正恩由此断定美国实实在在是一只废话连篇的纸老虎，日后行事更加狂妄。

说到底，美国政府自己摆了一个大乌龙的机会还是略高一点，因为如今的白宫主人正是一位治国混乱的领袖，随心所欲作风往往叫人无所适从。别的不说，就说特朗普对于朝鲜半岛的历史认知，显然存在偏差。他接受《华尔街日报》访问时提到，起初以为中国可以轻易摆平北韩，但与中国国家主席习近平会面期间讨论了相关问题：「他（习近平）接着说道有关中国和韩国的历史……朝鲜过去真的曾是中国的一部分。在听了约十分钟后，我知道这不是一个简单的问题。」

由于这一句「朝鲜过去真的曾是中国的一部分」，引发南韩极为不满，该国外交部态度强硬地驳斥这是「错误史观」，强调在数千年的韩中关系史上，朝鲜并非中国的一部分，这是不容否认的历史。

这句惹起争议的话究竟是不是习近平亲口所说？抑或翻译有误？还是特朗普理解出错？暂时未有答案，不过此事明显反映特朗普未能准确掌握朝鲜半岛的实际形势。

朝鲜半岛问题既复杂又紧张，任何误判皆有机会捅出一个马蜂窝。美国虚报军情，不管刻意诳欺还是无心之失，后果都只会是添烦添乱。（完）