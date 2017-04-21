《信报》：美国虚报军情 慎防误判成灾

（重发）特朗普执政不确定性抑制风险偏好--FXTM富拓
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
（4月21日社评）
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
四月九日，美国政府声称航空母舰卡尔文森号战斗群在西太平洋「北上」，开赴朝鲜半岛海域以震慑北韩，警告金正恩政权切勿再试射导弹和进行第六次核爆；此外，还有两艘航母列根号和尼米兹号相继启程，将会同时出现于东北亚，予人一种强烈的战云密布感觉。总统特朗普惟恐天下不乱，煞有介事声称：「我们派遣了无敌舰队，十分强大。我们拥有潜艇，十分强大，大大超出航空母舰的战斗力。我还可以告诉你，我们拥有世上最佳的士兵。我可以再说一遍，他（金正恩）正在做错事。」
忽然之间情况来个反高潮，美国国防部在十日之后才证实，卡尔文森号原来是一直「南下」，往北韩的反方向航行，参加与澳洲海军在印度洋举行的联合演习，最快要待至本月底才开赴朝鲜半岛海域。那么列根号呢？正在日本横须贺基地维修，预料五月才完成。至于尼米兹号，与北韩更加是十万八千里之遥，目前于加州对出海域训练，而且接下来的行动可能是前往中东地区而不是朝鲜半岛。
「三舰会师」顿变欺人的一派胡言，白宫的解释是「时序上发生一连串小的技术错误」，包括美军太平洋司令可能过早宣布相关部署，国防部长马蒂斯又错误解读美澳联合军演已取消，总之是沟通出现问题，导致向外发放错误讯息。
当然，也有评论家尝试为美军解窘，认为航母战斗群行踪成谜其实是扰敌之策，虚张声势的目的是拖延时间藉此向中国施压，要求北京好好管束平壤，虚晃一招无非避免擦枪走火，如果真的要动武，有没有「三舰会师」分别不大，美军依然可以使用其他武器。
此说尽管听起来有道理，但始终难以洗脱「特朗普又吹牛」的不良印象。尤其关键的是，如果北韩看穿美国的靠吓招数，同样擅长充大头的金正恩会乖乖就范吗？朝鲜半岛无核化可以成为事实吗？无论是蓄意的混淆视听打心理战，抑或白宫一众精英幕僚沟通出错，美国航空母舰使出一招莫名其妙的「迷踪拳」，对于解决北韩危机根本没有帮助，反而容易导致误判成灾，说不定金正恩由此断定美国实实在在是一只废话连篇的纸老虎，日后行事更加狂妄。
说到底，美国政府自己摆了一个大乌龙的机会还是略高一点，因为如今的白宫主人正是一位治国混乱的领袖，随心所欲作风往往叫人无所适从。别的不说，就说特朗普对于朝鲜半岛的历史认知，显然存在偏差。他接受《华尔街日报》访问时提到，起初以为中国可以轻易摆平北韩，但与中国国家主席习近平会面期间讨论了相关问题：「他（习近平）接着说道有关中国和韩国的历史……朝鲜过去真的曾是中国的一部分。在听了约十分钟后，我知道这不是一个简单的问题。」
由于这一句「朝鲜过去真的曾是中国的一部分」，引发南韩极为不满，该国外交部态度强硬地驳斥这是「错误史观」，强调在数千年的韩中关系史上，朝鲜并非中国的一部分，这是不容否认的历史。
这句惹起争议的话究竟是不是习近平亲口所说？抑或翻译有误？还是特朗普理解出错？暂时未有答案，不过此事明显反映特朗普未能准确掌握朝鲜半岛的实际形势。
朝鲜半岛问题既复杂又紧张，任何误判皆有机会捅出一个马蜂窝。美国虚报军情，不管刻意诳欺还是无心之失，后果都只会是添烦添乱。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
韩国新总统文在寅上任后，派出特使团出访中美日俄欧，赴华特使李海瓒上周获国家主席习近平接见，并递交了文在寅致习近平的亲笔信，预计因部署「萨德」（THAAD，末段高空区域导弹防御系统）而陷入低潮的中韩关系出现转机；另一方面，出席一带一路高峰论坛的日本代表二阶俊博亦在与习近平见面时递交了首相安倍晋三的亲笔信，表达了改善中日关系的愿望。随后又传出中国国务委员杨洁篪有望访日，为7月两国领袖峰会作准备。中韩、中日关系的这种戏剧性变化，与朝鲜核危机稍缓有关，也与近期中国的外交策略调整，以及中美关系的演变有关。
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