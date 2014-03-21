《信报》：美国升息提早到来 资产市场加速洗牌

（3月21日社评）

美国联储局新任主席耶伦在首次主持的议息会议上，决定继续缩减每月购债规模，并预计今年秋季将可以完全终结资产购置计划，随后约6个月可能开始加息，升息步伐比一般预期为快，势必改变全球资金在各类资产市场重新配置，加速「洗牌」。

消息公布后，美股三大指数急跌、美债孳息率上扬、美元指数回升、金价大跌，港股昨天亦急挫近400点，一定程度反映了未来资产市场的变化格局。

目前，联储局每月购债数额已缩减至550亿美元，到今年10月底的议息会议便可望完全退市。约明年4月，或开始加息。据议息政策声明指出，改变利率的评估圭臬，将考虑就业市场状况、通胀及有关金融发展等一系列数据资料。

联储局认为今年美国经济会以轻微缓慢、却稳定的速度维持增长；至于近期工业生产和建造业等数据欠佳，联储局相信部分成因是严寒天气所致，其不利影响预料很快消散。

按联储局官员估计，明年底，利率将会加至1厘，按此幅度推算，明年开始进入升息周期，年内便可能有2至3次加息机会。照此观察，美元从新兴市场持续撤走将无可避免。

对香港来说，由于港元与美元挂鈎，当资金外流，银行总结余收缩，势必推高银行间同业拆借利率，使香港加息的起步点，不排除比耶伦初步所定的4月间为早，使本地物业市场受到真正的调整考验。

联储局今秋结束购债、明年加息，货币政策逐步回归「常态」，是「耶伦时代」的政策起点；而美元转入新上升周期，超低息不再，也揭开了全球资金在各类资产市场重新配置，财富出现新一轮转移的序幕。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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