香港《经济日报》：松绑华尔街 泡沫派对再开？

（2月7日社评）

美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。

特朗普反覆之快令人大开眼界，去年竞选总统时炮轰对手希拉莉跟华尔街勾结，甚至指摘她被高盛完全控制，但胜选后旋即接连招徕高盛高层入阁，如提名前高盛合伙人姆钦做财长、高盛集团主席科恩为白宫国家经济委员会主管，犹如国师的白宫首席策略师班农，亦出身自高盛。

同样瞩目的是他急不及待下行政命令，检讨金融海啸后加在华尔街头顶的金融监管法例，要为华尔街除下紧箍咒。外界估计，底因是在美国政坛背后，实际最有影响力的还是大金主，他们的利益跟华尔街挂鈎，特朗普协助华尔街有助巩固政权。

当前形势亦有利他为华尔街松绑，因前总统奥巴马上台时，适值金融海啸高峰期，全国以至全球都要求收紧金融业监管；现时危机表面似已过去，金融界的弊病已在监管收紧下大减，银行的体质亦大为改善，遂有空间以促进营商包括协助中小企融资为由，向金融监管开刀。

惟这衍生两个问题。其一，此体现「美国优先」主张，漠视欧洲等银行业未如美国同行般摆脱困境，如意大利第三大银行西雅那银行早前陷入财困、要政府施救，若美国放宽银行监管，环球包括欧洲要不要跟进？

欧洲若不跟进，则难跟美国金融业竞争，跟进则很可能令本身未解的银行业问题更深重，如呆坏帐未除又谷大另一个泡沫，随时爆煲。这凸显特朗普纯粹只顾美国自身利益，完全不理国际银行业死活。

其二，此举会否埋下另一个金融炸弹？特朗普如何交出松绑华尔街的具体方案，惟若放宽银行监管，银行多了资金拆借、降低资本比率，甚至拆掉防火墙，让银行可再从事高危业务等，固有利于金融业盈利与发展，亦让包括投行等高层可再拿取巨额花红，但究竟有多少资金会因此流入实体经济，仍属未知之数。

惟另一方面，金融业若藉此再大举发挥创意，包括制造各种极端复杂的衍生工具，金融杠杆再度大升，会否意味新一个泡沫狂欢派对的音乐正开始再起？现时虽言之尚早，但从过去的金融泡沫循环来看，恐非杞人忧天。