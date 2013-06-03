《信报》：美增兵亚太布局损中美战略互信

（6月3日社评）

第十二届亚洲安全会议（亦称香格里拉对话）结束。美国新任防长哈格尔表明，陆续将60%海军兵力移师亚太，突显美国巩固在亚太主导地位的决心。亚洲安全机制将出现牵动全局性变化，相信益增中国对美国的战略猜疑；考验两国在亚太共处之道。

哈格尔坚定落实在2020年前，把美国海军在太平洋和大西洋的兵力分配，由5:5，改为6:4，无疑折射出强势“重返亚洲”的决心。当前中美在亚太战略的竞争性有上升趋势。中国近海防衞力量增加，不仅已撕破了“第一岛链”的封锁，在“反介入”、“区域拒止”及军事投送力量上更不断增强，使美国对中国军力扩张也高度警惕。

今次哈格尔重申加强美国在亚太区的军事，相信增加中国对美国进行全方位“围堵”的猜疑。国家主席习近平将于本周与美国总统奥巴马会面，两国如何建立新型大国关系，深深影响到亚洲的和平稳定与繁荣。

美国在亚洲再平衡战略上，看来过分着眼通过主导区内秩序，防范中国坐大。美国如今并不依赖以中美合作来建构地区安全结构，而是协调与盟国及新兴国家伙伴关系，维护美国在区内的利益和优势。

从另一个角度看，目前东亚地缘政治冲突风险升温，日本借美国战略调整，日美同盟进一步紧绑所形成的军事威慑，来抗衡中国崛起，并伺机扩军。

随着美国强化在区内的军事存在，形势进一步复杂化，中美战略互疑更不易消除。习近平访美之旅，两国在“合理性防范”基础上，能否推动并建立中美新型大国伙伴关系，突破大国崛起与对决的历史宿命，意义重大，影响深远。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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