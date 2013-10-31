《信报》：美国反恐走入歧途 间谍活动友敌不分

(10月31日社评)

美国情报部门「监听丑闻」愈演愈烈，国家安全局（NSA）长期监听德国总理默克尔手机的阴暗行动曝光，震惊德国。最新揭露，美国情报部门在全球80多个监听站，对盟国和对手进行全面监听，友敌不分，此举不仅挫伤盟国对美国的信任；也使美国在全球治理中的领导地位进一步受损。

美国监听丑闻愈揭愈多，连盟国领袖也不放过。本来，打着国家安全旗帜进行间谍活动，已不是什么秘密。但形势发展至今，相信除英国外，欧盟多国已对美国的行径起戒心。有德国官员甚至提出，尽快终止环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）向美国提供银行转账讯息的协议。如今若干欧盟国家对美国的信任流失，显然会影响到欧美关系的发展。虽然目前看不到欧美自由贸易谈判受到冲击，但美国对欧洲的外交政策，无疑陷入相当被动的态势。

美国对盟友和对手全面监听，不分敌友，无疑是要完全掌握「知彼」先机，来维持自身在全球化网络时代的权力优势。按照美国战略学家饱尔丁「力量梯度损失」的主张，实力随距离增加而减弱，美国利用网络监听来强化衰弱中的实力，明显超越了反恐合法监听的需要范围。

监听丑闻使奥巴马政府面目无光，国家行为的政治道德性受到质疑，更令美国失去欧洲多国盟友信任。德国政府发言人清楚表示，须要把个人资料、隐私权和商业情报的保护，纳入贸易谈判之中，反映监听丑闻各方面都对奥巴马产生负面影响；也反映美国在金融危机后，应对内外环境变化有点力不从心，须藉带有「越轨性」的旁门手段来保持强势。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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